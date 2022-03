Une cible prioritaire du Barça sème le doute sur son avenir

Qualifié pour la finale de la Coupe du Roi après sa victoire face à Bilbao (1-0, 2-1 sur la double confrontation), mercredi soir, Valence va par ailleurs devoir gérer un dossier chaud en interne lors des semaines à venir. En effet, sous contrat jusqu'en juin 2023, José Luis Gayà (26 ans) n'a toujours pas prolongé avec les Chés et le latéral gauche des Merengots ne manque pas de courtisans. Cible prioritaire du Barça pour venir renforcer un poste où seul Jordi Alba représente un gage certain de sécurité, le défenseur espagnol s'est d'ailleurs exprimé sur son avenir à Mestalla.

«Ce n’est pas le moment de parler de mon avenir. J’aime ces fans, Valence est mon club, il le sera toujours et je le porterai dans mon cœur», a ainsi déclaré le natif de Pedreguer dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Une sortie médiatique qui ne confirme pas forcément un éventuel départ mais qui ne manqueront pas d'alimenter la rumeur de sa possible arrivée chez les Culés. Disposant d'une clause de résiliation de 100 millions d’euros, Gaya - qui n'a toujours pas prolongé - pourrait cependant être négocié à un coût bien moins élevé, qui plus est avec le spectre d'un départ libre à l'été 2023. Le média espagnol affirme, en ce sens, que les Blanquinegros pourraient accepter de négocier une vente entre 10 et 12 millions d’euros. Affaire à suivre...