Elections Barça : Emili Rousaud jette l'éponge

Il était l'un des quatre candidats à avoir obtenu le nombre de signatures suffisant pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles du FC Barcelone. Ancien membre de l'équipe de Josep Maria Bartomeu, dont il s'était éloigné avec fracas, l'homme de 54 ans a finalement renoncé à sa candidature, comme l'expliquent en choeur plusieurs médias espagnols ce jeudi.

Rousaud avait annoncé sa volonté de ramener Neymar au Barça ainsi qu'un deuxième crack, et se targuait d'avoir déjà des accords avec les joueurs concernés. Ils ne sont désormais plus que trois à concourir pour le poste de président : Joan Laporta, Víctor Font et Toni Freixa.