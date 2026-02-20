Menu Rechercher
Botafogo : John Textor licencie Claudio Caçapa

Par Jordan Pardon
1 min.
Claudio Caçapa sur le banc de l'OL @Maxppp

Entraîneur adjoint de l’OL entre 2016 et 2023, et notamment de Bruno Genesio, Claudio Caçapa se retrouve aujourd’hui dans le brouillard. Après avoir été entraîneur intérimaire de Botafogo en 2023, puis adjoint depuis 2025, l’ancien défenseur lyonnais a été démis de ses fonctions.

Comme le révèle Globo Esporte, le club dirigé par John Textor l’a informé de son licenciement, alors que Botafogo vient d’entamer une restructuration interne avec une réduction de ses effectifs. Pour rappel, la formation brésilienne a récemment été frappée d’une interdiction de recrutement par la FIFA, mais aussi de vendre des joueurs par la justice brésilienne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
