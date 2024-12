Al-Nassr : le geste fort de Cristiano Ronaldo pour ses coéquipiers musulmans

Dans un entretien accordé à la Saudia TV, le gardien saoudien, Waleed Abdullah (38 ans), a tenu à expliquer une belle anecdote avec Cristiano Ronaldo à Al-Nassr la saison passée. Le natif de Riyad aux 72 sélections a joué huit saisons dans le club des Faris Najd dont les deux dernières aux côtés de la légende portugaise. Il a ainsi précisé que l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United s’était beaucoup renseigné sur la religion musulmane et ses pratiques afin de mieux respecter et comprendre ses coéquipiers de confession musulmane. Pour Ronaldo, c’était capital que chacun de ses coéquipiers musulmans pusisent avoir des temps libres pour pratiquer leur religion entre les séances d’entraînements :

« J’ai discuté avec Cristiano Ronaldo de l’Islam. Il s’est renseigné sur les prières et sur certaines significations des choses, et il encourage les joueurs musulmans à prier, allant parfois jusqu’à demander à l’entraîneur de suspendre les exercices pendant l’appel à la prière. Cela montre qu’il s’intéresse aux cultures et qu’il est vraiment une très bonne personne. Il lui arrive de recadrer un joueur en plaisantant : ‘Pourquoi tu ne vas pas prier avec les autres là-bas ?’ C’est un vrai professionnel et une personne exceptionnelle», a-t-il déclaré. Une belle ouverture d’esprit.