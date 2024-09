Manuel Ugarte vide son sac sur son départ du PSG

Arrivé à Manchester United lors des dernières heures du mercato estival après un long feuilleton, l’ex-milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui reste sur une saison contrastée en France, n’a toujours pas eu l’occasion de montrer son talent du côté d’Old Trafford. Mais le milieu de terrain de 23 ans était pourtant bien présent lors du nul concédé par l’Uruguay face au Paraguay (0-0) et a accepté de revenir sur sa saison compliquée au PSG. Lui qui était arrivé l’été dernier pour 60 millions d’euros.

«Cela a été très difficile et compliqué car j’ai essayé de ne pas vivre cela avec beaucoup d’anxiété. Mais cela a été difficile. La pré-saison a été étrange pour moi car je n’avais pas l’habitude de me retrouver dans cette situation et de jouer aussi peu. Mais maintenant que tout a été résolu, je suis très heureux et je me suis senti bien sur le terrain aujourd’hui. L’attente a été longue et j’ai été parfois anxieux. Mais ce genre de situation arrive pour tout joueur», a-t-il évoqué, en zone mixte.