Real Madrid : grosse révélation sur l’avenir d’Andriy Lunin !

Il y a quelques années seulement, Andriy Lunin jouait en deuxième division espagnole, étant prêté, entre autres, à Oviedo. Cette saison, il avait même démarré en tant que doublure de Kepa, arrivé pour remplacer Courtois car la direction madrilène n’avait pas totalement confiance en Lunin. Mercredi soir, l’Ukrainien s’est pourtant fait une place parmi les meilleurs de la planète à son poste, sortant une véritable masterclass face à Manchester City. Plusieurs interventions décisives pendant les 120 minutes de la rencontre, puis deux tirs au but bien stoppés pour offrir la victoire aux Merengues. Pour son premier match sous tension sur la scène européenne, le portier de 25 ans a plus que répondu présent.

De quoi confirmer son excellent état de forme, puisque des prestations comme celle d’hier, il en a réalisé plusieurs déjà ces derniers mois. Et forcément, une question se pose : que doit faire le Real Madrid avec Lunin quand Courtois reviendra de blessure pour la saison prochaine ? Difficile d’imaginer Lunin se contenter d’un rôle de doublure après une telle saison. Il y a quelques semaines, la presse madrilène expliquait d’ailleurs que l’Ukrainien envisageait un départ en fin de saison pour rejoindre un club où la place de titulaire lui serait garantie…

Lunin change d’avis

Et voilà que Relevo dévoile de nouvelles informations. Lunin aurait récemment changé d’avis, et il souhaite désormais rester à Madrid pour de longues années. Le club désire aussi le conserver sur la durée, et tout indique qu’une prolongation de contrat devrait être signée relativement rapidement. Le joueur a envie de montrer qu’il peut être le titulaire à Madrid à terme et le Real Madrid est ravi de l’avoir.

Le journal précise que l’état-major madrilène ne s’attendait logiquement pas à voir Lunin à ce niveau, et a donc été agréablement surpris de ses prestations. Les têtes pensantes sont ravies d’avoir un joueur qu’ils considèrent encore comme doublure être aussi fiable. Si Thibaut Courtois devrait récupérer sa place, on parle d’un gardien qui aura 32 ans lors du début de la prochaine Liga. Un âge encore jeune pour un portier, mais Lunin ne devra peut-être pas attendre si longtemps que ça pour s’emparer de la place de titulaire à Madrid…