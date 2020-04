Bayern Munich : Hasan Salihamidžic dresse la feuille de route du mercato

Ancienne légende du Bayern Munich vainqueur de la Ligue des Champions en 2001, Hasan Salihamidžic est depuis désormais trois ans le directeur sportif du Rekordmeister. En vue du prochain mercato, le bosnien a expliqué au média allemand Welt quel profil sera recherché tout en affirmant les grandes ambitions de son club qui souhaite obtenir deux nouvelles têtes d'affiche.

«Nous restons un club d'acheteurs. Moi et tout le monde qui est avec nous défendons le fait que nous voulons gagner la Ligue des Champions sans devenir économiquement déraisonnables. Nous voulons nous renforcer avec un talent européen de premier plan et aussi amener une star internationale à Munich, qui améliore la qualité de notre équipe et aide l'équipe à offrir à nos spectateurs un football fort et attrayant.»