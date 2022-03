Marco Asensio commence à faire mal à la tête au Real Madrid

C'est un sujet de plus en plus complexe auquel doivent faire face de nombreux clubs, et même les plus grosses écuries européennes sont concernées. C'est le cas du Real Madrid, dans le sens des arrivées avec le dossier Mbappé ou la signature de David Alaba l'été dernier, comme dans le sens des départs, avec les adieux de Sergio Ramos. Et maintenant, il y a un autre cas périlleux à gérer : Marco Asensio.

La suite après cette publicité

Cette saison, le joueur formé à Majorque a repris un rôle prépondérant dans l'équipe, étant la plupart du temps le joueur titularisé par Ancelotti sur le flanc droit de l'attaque, en complément de Vinicius Junior et de Karim Benzema. Sans être encore brillant, il faut dire qu'il revient à un niveau plus que satisfaisant, et certains souhaitaient qu'il soit retenu par Luis Enrique dans la dernière liste de la Roja, même si le sélectionneur ibérique n'a finalement pas vu les choses de cet œil-là.

Le Real Madrid est dans le flou

Comme l'indique Marca, les discussions décisives n'ont pas encore commencé. En interne, on sait que le joueur et son entourage sont en position de force, et on ne veut clairement pas le voir partir libre de tout contrat. Seulement, Florentino Pérez et ses hommes ont été très clairs : pas de folies, comme ce fut le cas avec Ramos il y a un an, même si le défenseur parisien était à un niveau salarial bien supérieur de base.

Le journal espagnol compare d'ailleurs son cas à celui de Varane. C'est-à-dire que dans le cas où le joueur venait à demander un départ, le Real Madrid serait prêt à lui accorder ce bon de sortie en cas d'offre satisfaisante. Tottenham ou l'AC Milan seraient particulièrement intéressés par ses services, et d'autres clubs sont aussi venus prendre des renseignements. Voilà peut-être un nouveau feuilleton estival qui prend forme...