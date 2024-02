Leipzig : la machine à marquer Loïs Openda affole déjà l’Allemagne

Loïs Openda n’oublie pas d’où il vient. Passé par le Club Bruges et le Vitesse Arnhem, le Belge a fait ensuite une année sensationnelle du côté du Racing Club de Lens. En 42 rencontres toutes compétitions confondues, dont 32 dans la peau d’un titulaire, il a marqué 21 buts et délivré 4 passes décisives. Des statistiques folles pour un élément jeune et aux qualités très intéressantes. Ce qui lui a d’ailleurs permis de taper dans l’œil du RB Leipzig, qui aime s’offrir des talents prometteurs de Ligue 1. Après de longues négociations avec les Nordistes, Openda a donc signé jusqu’en 2028.

De son côté, Leipzig, qui a voulu compenser le départ de Christopher Nkunku à Chelsea, a cassé sa tirelire et a lâché entre 43 et 46 M€, en plus de bonus pouvant atteindre 6 M€. Lancé dans sa nouvelle aventure en Allemagne, le natif de Liège a encore et toujours le RCL dans le cœur. Interrogé par Prime Vidéo, il a expliqué récemment : «j’ai ramené 85, 90 maillots pour tout le monde. Des maillots de Leipzig. J’ai passé une belle année là-bas bien que je sois parti après un an. C’est quelque chose qui m’a marqué de pouvoir jouer pour Lens. J’ai passé une année inoubliable.» Un geste classe qui en dit beaucoup sur la personnalité du joueur âgé de 23 ans.

Une arme fatale

Les pieds sur terre, l’international belge (14 capes, 2 buts) continue sur cette lancée en Allemagne. Là-bas, il affole les compteurs puisqu’il a marqué 19 buts et délivré 4 assists en 30 matches joués avec Leipzig (27 titularisations, ndlr). Il est d’ailleurs en forme puisqu’il reste sur 4 buts lors des 4 dernières rencontres de son équipe (5 sur les 6 dernières, ndlr). Buteur très efficace, il est aussi un redoutable passeur. Parfaitement intégré, il devrait débuter ce soir aux côtés de Benjamin Sesko dans le onze mis en place par Marco Rose.

Contacté par nos soins, Dominik Schneider, journaliste pour Fussball Transfers, nous donne son avis sur ce point. «À mon avis, cela fonctionne mieux entre Loïs Openda et Yussuf Poulsen. Mais Poulsen a perdu sa place dans le onze de départ face à Sesko lors des 5 derniers matchs. Poulsen est un travailleur, qui essaie de faire des passes décisives. Sesko est un joueur comme Openda, qui veut tirer et marquer. Mais les deux ont marqué lors des derniers matches, donc ça marche en quelque sorte.» C’est ce duo qui tentera de faire plier le Real Madrid ce soir. D’autant que le Belge est d’une précision redoutable.

Une efficacité impressionnante

«Il n’a pas besoin de beaucoup d’occasions pour marquer», admet Dominik Schneider avant de confier : «je pense qu’il s’est très bien intégré dans l’équipe. Il marque des buts de manière constante. Il n’a pas connu de phase dans la saison où il n’a pas marqué sur plusieurs matches (il n’est pas resté plus de 3 rencontres sans marquer, ndlr), même si le RB Leipzig n’a pas été bon lors des derniers matchs. En Ligue des champions, il a marqué deux fois en un seul match à Manchester City. Donc je pense qu’il est également une menace pour le Real Madrid.»

Attendu pour ce grand rendez-vous, le joueur sous contrat pour encore 4 ans sera observé de très près. «Il y a toujours des rumeurs selon lesquelles de plus grands clubs le voudraient. Donc je suppose que dans l’ensemble, il est très apprécié au niveau international», précise le spécialiste du football allemand. La valeur d’Openda a d’ailleurs explosé en quelques mois. Selon le site spécialisé transfermarkt, son prix était estimé à 35 millions d’euros en juin dernier. Leipzig a mis plus d’argent sur la table pour boucler le deal. En décembre, sa valeur a grimpé à 55 millions d’euros.

Les précieux conseils de Thierry Henry

Et nul doute qu’elle devrait encore augmenter si jamais il continue à ce rythme d’enfer. Ambitieux, le jeune homme s’inspire d’ailleurs des meilleurs comme il l’a confié dans un entretien accordé à Pickx Sports et dont les propos sont relayés par Walfoot. «Je continue à me dépasser. Des joueurs comme Haaland, Mbappé et Kane ont une mentalité de tueur et l’ambition d’être les meilleurs. Je veux aussi cultiver cette mentalité. Cette saison, j’en suis à 19 buts, je dois donc viser 30 buts ou plus. Je sais que j’en suis capable. Je veux devenir l’un des meilleurs attaquants du monde et je sais que je peux y arriver grâce à la confiance que j’ai.»

Une super nouvelle pour son pays à quelques mois du championnat d’Europe 2024. En sélection, il devra composer avec une concurrence féroce incarnée par Romelu Lukaku. «Je pense qu’il faut que je joue un peu plus libéré. Je me mets trop de pression en pensant que je dois absolument marquer. Ce n’est pas nécessaire et c’est quelque chose que Thierry Henry m’a également transmis lorsqu’il faisait encore partie du staff technique. Il m’a dit que j’étais trop tendu quand je touchais le ballon et que je devais rester plus calme. Le match suivant, j’ai tout de suite marqué.» Les bons conseils de Thierry Henry ont été appliqués à la lettre par un Loïs Openda, qui aura l’occasion ce soir de briller face à un grand d’Europe (match en live commenté à 21 heures sur notre site).