L1 : Rudi Garcia met la pression sur Monaco

Une place pour deux. Durant les trois dernières journées de championnat, l'AS Monaco (3e, 71 points) et l'OL (4e, 70 points) vont se disputer la troisième place du podium de Ligue 1. En conférence de presse ce jeudi, Rudi Garcia a mis la pression sur les pensionnaires du stade Louis II.

« On ne peut pas finir à une plus mauvaise place en championnat. Il n’y a rien à perdre. Il faut mordre dedans et faire le plein. Cela commence par gagner face à Lorient samedi. L’équipe devra être intelligente pour cela. » Il a ensuite ajouté : « vu ce qu’on a démontré sur la dernière Champion’s League, je pense qu’on mérite de décrocher cette place qualificative. A nous d’y croire et de faire mieux que les autres sur les trois derniers matchs. C’est là où l’Olympique Lyonnais doit être. » Monaco est prévenu !