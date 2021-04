Juventus : Paulo Dybala s’excuse

La suite après cette publicité

Après les joueurs de l’Olympique de Marseille et du Mans, c’est désormais les joueurs de la Juventus qui enfreignent les règles sanitaires. En effet, Tuttosport a révélé que Paulo Dybala, Arthur et Weston McKennie ont organisé une fête avec plus de 20 personnes dans la villa du milieu de terrain américain.

Résultat, le club du Piémont est furieux et les trois joueurs seront suspendus ce week-end et ne pourront pas participer au derby face au Torino en championnat. Après que l’information ait fuité, l’attaquant argentin de 27 ans s’est excusé en story sur son compte Instagram : «je sais que dans une période difficile avec le Covid-19, il aurait mieux valu ne pas faire cette erreur, j'ai eu tort de rester dîner. Ce n'était pas une fête, mais j'ai quand même fait une erreur et je m'en excuse.»