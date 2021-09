MU : Cristiano Ronaldo déjà de retour Manchester

La superstar est de retour en terrain conquis. Manchester United a indiqué ce vendredi soir, par le biais d'un communiqué, que Cristiano Ronaldo (36 ans) avait atterri à Manchester jeudi soir afin de préparer au mieux son grand retour à Old Trafford. S'il venait de s'offrir le record de meilleur buteur de l'histoire en sélection national en claquant un doublé face à l'Irlande (2-1) mercredi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le capitaine portugais a également reçu un carton jaune synonyme de suspension pour la prochaine rencontre officielle de son pays (mardi, contre l'Azerbaïdjan).

Même si le Portugal doit affronter le Qatar en amical ce samedi (18h45), la sélection lusitanienne a accepté de libérer son leader pour le reste de la trêve internationale. CR7 est donc de retour chez les Red Devils, où il intègrera l'entraînement collectif avec ses partenaires non retenus en sélection la semaine prochaine à Carrington. Avec un seul objectif en tête : être plus prêt que jamais à casser l'écran pour un come-back retentissant Old Trafford, le 11 septembre prochain, face à Newcastle (4ème journée de Premier League). Le peuple mancunien n'attend que ça pour l'homme revenu en provenance de la Juventus cet été et qui retrouvera son numéro fétiche et mythique, le 7, avec MU.