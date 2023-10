Stuttgart se frotte déjà les mains pour Serhou Guirassy !

La suite après cette publicité

Le retour en Allemagne lui a fait le plus grand bien. Passé à Cologne entre 2016 et 2019, Serhou Guirassy avait ensuite brillé avec Amiens (2019/2020) avant de connaître un passage plus mitigé au Stade Rennais (2020/2022). Finalement, l’attaquant avait opté pour un prêt en direction de Stuttgart en Bundesliga afin de se relancer. Un prêt qui s’est vite transformé en un transfert à 9 millions d’euros. L’an dernier déjà, le natif d’Arles avait inscrit 14 buts et délivré 2 offrandes en 28 matches. Il avait notamment été précieux en barrages pour rester en Bundesliga contre Hambourg (3-0/3-1). Quatre mois plus tard, la Guirassy-mania ne s’est pas arrêtée bien au contraire. Actuellement deuxième de Bundesliga, Stuttgart réalise un grand début de saison et le doit à son homme fort Serhou Guirassy.

C’est simple, le Guinéen a déjà fait aussi bien que sur l’ensemble de la saison dernière, mais au bout de seulement huit matches. Avec déjà 14 buts et 2 offrandes (13/1 en Bundesliga), il a été décisif lors de 7 de ces 8 rencontres. On note notamment des doublés contre Bochum, Fribourg et Darmstadt ainsi que deux triplés contre Mayence et Wolfsbourg. C’est simple, l’Allemagne est sous le charme de l’attaquant qui écrase tout sur son passage actuellement. «Guirassy est un avant-centre complet. Un vrai buteur. Il amène tout avec lui : puissance, vitesse, technique, il frappe avec le pied et avec la tête» a notamment déclaré le consultant de Sky Sports et champion du monde 1990 Lothar Matthaüs.

Un contrat qui va évoluer

Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2026, le principal intéressé dispose d’une clause libératoire de 20 millions d’euros. Alors qu’il n’a que 27 ans et compte tenu de ses performances, cette somme ne semble pas inatteignable. Surtout que lors de son passage à Rennes il était arrivé en Bretagne pour 15 millions d’euros. Pour cette raison, Stuttgart est en train de plancher afin d’ajuster le contrat de son buteur selon Sky Sports. Trois options sont sur la table. Soit une suppression de la clause libératoire avec une forte revalorisation salariale du joueur. Autre possibilité, une suppression de la clause libératoire avec une part du transfert qui reviendrait à Serhou Guirassy. La dernière option c’est une augmentation de la clause libératoire de Serhou Guirassy et le joueur obtiendrait une partie du montant du transfert. Quoi qu’il en soit, une chose est sûre, Stuttgart entend bien profiter de la forme éclatante de Serhou Guirassy pour faire une plus-value notable lors d’une deux prochaines fenêtres du mercato. Et nul doute que ça va bouger pour l’attaquant.

Cet été déjà, il y avait plusieurs clubs qui étaient sur les rangs. L’Ajax Amsterdam a toqué à la porte en vain tandis que plusieurs formations de Premier League ont pris la température. Finalement resté, il ne ferme pas la porte à une autre aventure prochainement comme dans un entretien récent pour Bild : «mon travail est de bien jouer. Pour tout le reste, j’ai des conseillers qui savent exactement ce qui me convient le mieux. Mon travail est d’aider l’équipe à réaliser une bonne saison. Ce n’est pas vraiment un rêve. Mais s’il existe une option pour passer en Premier League à un moment donné, pourquoi pas ? Mais ce n’est pas comme si j’en rêvais tous les jours.» Pour le moment Stuttgart et Serhou Guirassy filent le parfait amour, mais dans le Bade-Wurtemberg personne n’est dupe, les deux parties préparent déjà ce qui conviendra le mieux à leurs intérêts respectifs.