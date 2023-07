Stuttgart : Serhou Guirassy refuse l’Ajax et rêve toujours de Premier League

Après deux saisons avec le Stade Rennais, Serhou Guirassy a été prêté à Stuttgart tout au long du dernier exercice. Brillant sur les pelouses outre-Rhin, l’avant-centre a réussi à s’imposer comme un titulaire en puissance en Allemagne. Auteur de 11 buts en 22 rencontres de Bundesliga notamment, l’attaquant de 27 ans a convaincu l’écurie allemande. En effet, le club outre-Rhin a décidé de lever l’option d’achat fixée à 9 millions d’euros à la fin du mois de mai dernier. Le joueur guinéen est désormais sous contrat jusqu’en juin 2026 avec la formation basée dans le sud de l’Allemagne.

Néanmoins, Serhou Guirassy ne devrait pas faire de vieux os du côté de Stuttgart puisque un possible transfert du natif d’Arles est à toujours à l’étude sachant le club allemand souhaite renflouer ses caisses. D’autant plus que compte tenu de la très belle cote dont dispose leur joueur à l’étranger, les dirigeants de Stuttgart sont prêts à écouter les offres. Alors que l’international guinéen (7 sélections pour 2 réalisations) dispose d’une clause de 15 millions d’euros outre-Rhin, l’avant-centre a refusé dernièrement un proposition de l’Ajax Amsterdam tandis qu’il rêve toujours et encore de Premier League…

