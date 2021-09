PSG : la cause de la sortie de Messi enfin révélée ?

La suite après cette publicité

Remplacé par Achraf Hakimi à un quart d'heure du terme de la rencontre dimanche soir, Lionel Messi a vu, depuis le banc, ses coéquipiers s'imposer face à l'Olympique Lyonnais (2-1) grâce à un but de Mauro Icardi dans les tous derniers instants. Un choix fort de Mauricio Pochettino mais une décision que la Pulga ne semblait pas comprendre, affichant à sa sortie une moue pouvant laisser croire qu'il en voulait à son entraîneur. Depuis, la polémique enflamme la toile et les explications données par le technicien parisien à l'issue du match n'ont rien calmé : « on doit prendre des décisions en cours de rencontre. Parfois, ces choix sont payants et parfois non. Mais c’est pour ça qu’on est debout devant le banc à réfléchir à ce qu’on doit faire. Et ces décisions qu’on est obligé de prendre, que ça passe bien ou pas. Que ça plaise ou pas. »

Plaidant un choix tactique pour justifier son choix de faire sortir la star argentine, Pochettino n'a pas évoqué le moindre problème physique concernant le sextuple Ballon d'Or. Pourtant, dans une vidéo tirée du match, plusieurs séquences laissent apparaître Lionel Messi en train de tester son genou gauche, peu avant son remplacement. Sérieusement touché à ce même genou lors de la trêve internationale, Messi avait reçu un tacle assassin d'Adrian Martinez, exclu, lors du match entre l'Argentine et le Venezuela. Une raison qui pourrait donc expliquer le choix de Mauricio Pochettino afin de préserver sa superstar. L’entraîneur du PSG n’a, quoi qu'il en soit, pas donné cette explication tout en affirmant que Lionel Messi n’avait eu aucun problème avec son changement. Si l'ancien Barcelonais n'a pas réagi à cet épisode, son attitude après la rencontre, quittant le stade rapidement sans prendre part à la célébration de son équipe, laisse entrevoir un certain agacement. Un imbroglio qui n'a pas manqué de faire parler et qui continue de faire couler beaucoup d'encre...