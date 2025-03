Ligue 1 : l’OL sonne l’OGC Nice grâce à Rayan Cherki

Après son précieux succès en Roumanie contre le Steaua Bucarest en Ligue Europa, l’OL retrouvait le chemin de la Ligue 1. En effet, ce dimanche soir, la 25e journée du championnat se poursuivait avec notamment un duel entre l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais. A domicile, les Aiglons, sans Franck Haise suspendu, s’organisaient dans un 3-4-3 avec Marcin Bulka qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Moïse Bombïto, Youssouf Ndayishimiye et Dante Bonfim. Hichem Boudaoui et Baptiste Santamaria se retrouvaient dans l’entrejeu avec Jonathan Clauss et Melvin Bard qui officiaient comme pistons. En pointe, Evann Guessand était épaulé par Gaëtan Laborde et Mohamed-Ali Cho. De leur côté, les Gones, privés de Paulo Fonseca suspendu 9 mois, s’articulaient dans un 4-2-3-1 avec Lucas Perri dans les cages derrière Saël Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain était assuré par Nemanja Matic et Tanner Tessmann avec Corentin Tolisso un cran plus haut. Devant, Alexandre Lacazette était accompagné dans les couloirs par Thiago Almada préféré à Rayan Cherki ainsi que Malick Fofana. Très rapidement, les locaux imposaient un pressing haut et intense avec notamment Melvin Bard sur Saël Kumbedi dans le camp lyonnais. Le latéral niçois a récupéré le ballon et poussé son homologue à la faute, qui a valu un carton jaune à Saël Kumbedi (4e).

La première période a été presque à sens unique en faveur des Aiglons. Pressé haut par Evann Guessand dans sa surface, Moussa Niakhaté a perdu le ballon avant de le récupérer in extremis, évitant une grosse occasion pour Nice (10e). Guessand a ensuite servi Jonathan Clauss, dont le centre puissant a trouvé Mohamed-Ali Cho au premier poteau, mais sa déviation a été repoussée en corner par Lucas Perri (18e). La domination niçoise n’était pas terminée. Nice a récupéré haut avant que Cho, en repiquant vers la surface, ne soit stoppé par un tacle autoritaire de Clinton Mata. Le ballon, après un rebond sur Guessand, a été capté par Perri (20e). A la demi-heure, Gaëtan Laborde a vu sa tête à bout portant, sur un centre de Melvin Bard, détournée sur le poteau par Niakhaté (32e). Le travail de pressing de Nice restait excellent. L’Olympique Lyonnais avait bien du mal à s’extraire de son camp. Sous une énorme pluie, les deux équipes se sont quittées sur un score vierge à la pause malgré une supériorité nette et sans bavure des locaux.

Le sauveur s’appelle Rayan Cherki

Comme en première période, Nice a mis en difficulté Lyon avec son pressing, mais les Gones ont tenté de remonter leur bloc malgré des conditions compliquées sous une pluie battante. Sur la gauche, Thiago Almada a servi Nicolás Tagliafico, dont le centre vers le second poteau a trouvé Corentin Tolisso, mais sa tête est passée au-dessus du but niçois (59e). Pour amener un peu de sang neuf, le staff lyonnais a opéré quelques changements, avec les entrées notamment de Rayan Cherki. Un peu plus tard, Tolisso a récupéré haut avant de lancer Almada, qui a décalé Rayan Cherki à l’entrée de la surface. Ce dernier s’est avancé et a ajusté Marcin Bułka pour marquer (78e, 0-1). De son côté, Evann Guessand, servi sur la droite par Pablo Rosario, a tenté sa chance dans un angle fermé, mais Lucas Perri a repoussé en corner (80e).

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 65 25 +46 20 5 0 70 24 2 Marseille 49 25 +22 15 4 6 52 30 3 Nice 46 25 +19 13 7 5 49 30 4 Monaco 44 25 +17 13 5 7 49 32 5 Lille 44 25 +13 12 8 5 40 27 6 Lyon 42 25 +15 12 6 7 46 31 Voir le classement complet

Déterminés à l’idée de se mettre à l’abri, les Lyonnais ont marqué le but du break. Thiago Almada a remonté le ballon et a servi plein axe Ernest Nuamah. Ce dernier a fixé Dante Bonfim à 25 mètres des cages avant de loger le ballon dans la lucarne gauche de Marcin Bułka (83e, 0-2). Servi en retrait dans l’axe par Ernest Nuamah devant la surface niçoise, Georges Mikautadze s’est déporté sur la droite avant d’armer un tir croisé à ras de terre. Marcin Bułka a repoussé la tentative (87e). Au classement, l’OL prend trois points très importants et grimpe à la 6ème position, tandis que l’OGC Nice perd l’occasion de profiter du revers de l’OM samedi pour prendre la 2ème place du classement. Les Aiglons restent donc à la 3ème position de la Ligue 1. Le weekend prochain, les Gones accueilleront Le Havre à domicile, alors que les Aiglons joueront encore à domicile, mais cette fois-ci contre l’AJ Auxerre, lors de la 26e journée du championnat de France.