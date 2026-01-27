Barça : une pépite néerlandaise en approche

Actif cet hiver sur le marché des jeunes joueurs, le FC Barcelone avance fort sur quatre dossiers qui sont en passe d’être bouclés. Hamza Abdelkarim (18 ans), Ajay Tavares (16 ans), Juwensley Onstein (18 ans) et Patricio Pacífico (19 ans) sont en approche. D’après [Wfcgroningen], un défenseur central pourrait ainsi renforcer l’équipe réserve du FC Barcelone.

Ainsi, les Blaugranas seraient en négociations avec Twente pour s’adjuger les services de Ruud Nijstad. Le gaucher de 18 ans qui est sous contrat jusqu’en juin 2027 est apprécié pour son excellente vision du jeu et ses qualités physiques.