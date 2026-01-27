Menu Rechercher
Commenter 10
Liga

Barça : une pépite néerlandaise en approche

Par Aurélien Macedo
joan laporta @Maxppp

Actif cet hiver sur le marché des jeunes joueurs, le FC Barcelone avance fort sur quatre dossiers qui sont en passe d’être bouclés. Hamza Abdelkarim (18 ans), Ajay Tavares (16 ans), Juwensley Onstein (18 ans) et Patricio Pacífico (19 ans) sont en approche. D’après [Wfcgroningen], un défenseur central pourrait ainsi renforcer l’équipe réserve du FC Barcelone.

La suite après cette publicité

Ainsi, les Blaugranas seraient en négociations avec Twente pour s’adjuger les services de Ruud Nijstad. Le gaucher de 18 ans qui est sous contrat jusqu’en juin 2027 est apprécié pour son excellente vision du jeu et ses qualités physiques.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Eredivisie
Barcelone
Twente
Ruud Nijstad

En savoir plus sur

Liga Liga
Eredivisie Eredivisie
Barcelone Logo Barcelone
Twente Logo Twente
Ruud Nijstad Ruud Nijstad
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier