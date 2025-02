LdC, Bayern Munich : le soulagement de Dayot Upamecano

Vainqueur au match aller en Écosse (1-0), le Bayern Munich s’est bel et bien qualifié aux dépens du Celtic ce soir (1-1) mais grâce à un but de Davies dans le temps additionnel (90e+3). Le club allemand a eu chaud, ce que reconnaît volontiers Dayot Upamecano au micro de Canal+ après la rencontre.

La suite après cette publicité

«Ça a été difficile à la fin surtout mais on a tenu bon. On a fait un gros match ce soir et on a montré qu’on était une équipe, qu’on sait défendre ensemble et c’est le plus important. Ils sont très forts en contre et sur le pressing. Le plus important c’est la qualification» sourit le défenseur français, très soulagé.