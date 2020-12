Manchester United - Manchester City : les compositions sont là

C'est jour de derby à Old Trafford ! À cette occasion, les Red Devils, éliminés prématurément de la Ligue des champions en milieu de semaine mais qui restent sur une série de quatre victoires consécutives en championnat, se présentent en 4-1-2-1-2. Malgré une nouvelle piètre prestation face à Leipzig mardi, David de Gea garde son poste dans les buts mancuniens. Paul Pogba retrouve une place de titulaire au milieu, alors qu'Anthony Martial est sur le banc et qu'Edinson Cavani est hors du groupe.

Pep Guardiola fait lui confiance à une équipe assez similaire à celle qui a disposé de Fulham (2-0) samedi dernier. Ilkay Gündogan, incertain avant le match, n'est cependant pas aligné et laisse sa place à Fernandinho derrière Kevin De Bruyne.

Les compositions des équipes :

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Fred - McTominay, Pogba - Fernandes - Rashford, Greenwood.

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - Rodri, Fernandinho - Sterling, De Bruyne, Mahrez - Jesus.

