BL : Francfort nouveau dauphin du Bayern après sa victoire à Kiel

Frustré par le Viktoria Plzen en Ligue Europa en milieu de semaine (3-3), l’Eintracht Francfort s’est vengé sur le Holstein Kiel à l’occasion de la 5e journée de Bundesliga, ce dimanche. Pourtant, les partenaires d’Hugo Ekitike se sont longtemps tirés la bourre avec leurs adversaires. Parmi les principaux protagonistes de la partie, on retrouvait Marmoush et Machino. Si le Japonais, sur penalty (30e), répondait à l’ouverture du score de l’Égyptien (25e), le numéro 18 de Kiel récidivait en seconde période (50e), quelques minutes après le deuxième but de Francfort signé Matanovic (47e).

Classement Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Francfort 12 5 5 4 0 1 11 6 18 Kiel 1 5 -10 0 1 4 7 17

Accrochés par les locaux, les Aigles ont une nouvelle fois exploité la qualité de finition de Marmoush pour faire la course en tête (65e), avant que Tuta ne finisse le travail pour sécuriser les trois points de son écurie (4-2, 74e). Invaincu depuis sa défaite inaugurale contre Dortmund, l’Eintracht se hisse à la deuxième place du podium et talonne le Bayern Munich, toujours leader, mais avec une seule unité d’avance. Encore battu, le Holstein Kiel reste englué à la dernière place au classement.