Mercato : Jorge Mendes met le feu au PSG !

Jorge Mendes n’est pas malheureux. L’hiver dernier pourtant, le super agent a perdu sa poule aux œufs d’or Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais a confié la gestion de ses intérêts et de son transfert à Al Nassr à Ricardo Regufe, son manager personnel. Un divorce douloureux pour Mendes qui a accompagné le quintuple Ballon d’Or vers les sommets. Mais l’homme d’affaires lusitanien ne veut retenir que le positif. Cette semaine, il a d’ailleurs évoqué pour la première fois publiquement sa séparation avec CR7. Et il a eu des mots sympathiques pour son ancien poulain, avec lequel il a «une excellente relation personnelle».

Il a ajouté ensuite : «Cristiano est là où il est. C’est la vie. Il est en Arabie et nous devrions tous être très reconnaissants envers Cristiano pour tout ce qu’il a fait pour le football et pour le Portugal. Il est le plus grand ambassadeur du Portugal. Cristiano sera toujours dans mon cœur. C’est un joueur spécial et une personne spéciale pour moi. Et nous tous, les Portugais, devrions être fiers d’avoir eu et de continuer à avoir un joueur comme lui. Je le dirai toute ma vie : il était et il est le meilleur joueur de l’histoire du football mondial !»

Asensio, une histoire réglée

Lors de cette interview donnée à AS, le boss de Gestifute a aussi annoncé que son mercato serait agité. Difficile de ne pas le croire puisqu’il a plusieurs dossiers sur le feu notamment avec João Cancelo, Ruben Neves, Gonçalo Ramos ou encore Ansu Fati pour ne citer qu’eux. Jorge Mendes a aussi plusieurs poulains qui sont liés au Paris Saint-Germain. Un club avec lequel il entretient de bons rapports. Encore plus depuis l’arrivée de Luis Campos en 2022. L’an dernier, le conseiller football du PSG a recruté trois joueurs de la team Mendes.

En effet, le super agent était derrière les opérations Vitinha (41,5 millions d’euros), Renato Sanches (13 millions d’euros) et Carlos Soler (18 millions d’euros). Cela fait donc six joueurs du PSG dans son écurie puisqu’il gère aussi les intérêts de Danilo Pereira, El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery. Et d’autres membres de la team Mendes sont attendus cet été. Le premier à débarquer devrait être Marco Asensio. Malgré une offre de prolongation du Real Madrid, le joueur, courtisé par Aston Villa, a refusé de rester puisque les Merengues ne lui offraient "que" 4 millions d’euros par an.

Quatre dossiers sur le feu à Paris

Dans la capitale, il devrait signer un contrat au minimum jusqu’en 2027 avec un salaire compris entre 8 et 10 millions d’euros. Pour renforcer l’entrejeu parisien, c’est aussi au sein du catalogue du Portugais que Luis Campos regarde. Il souhaite recruter Bernardo Silva (Manchester City) ainsi que Manuel Ugarte (Sporting CP). Concernant ce dernier, une offre de 60 millions d’euros (le montant de sa clause libératoire) a même été formulée. Jorge Mendes l’a indiqué aux dirigeants du club de Lisbonne. Mais Chelsea et Manchester United sont aussi sur le coup.

En défense, le nom d’Antonio Silva (Benfica) a été cité dans la capitale française. Le défenseur de 19 ans a une clause libératoire fixée à 100M€. Un montant important pour Paris qui a de la concurrence sur ce dossier. Enfin, Jorge Mendes a profité de sa proximité avec Campos et le PSG pour proposer les services de João Félix. Le joueur ne sera pas conservé par Chelsea et va retourner à l’Atlético de Madrid, qui veut le vendre. Selon le Daily Mail, si le club français est intéressé, le clan Félix serait disposé à négocier. Bien implanté à Paris, où il a été parfois question de CR7 par le passé, l’agent portugais étend son influence. Le Mendes Saint-Germain continue de grandir.