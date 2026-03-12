PSG : le retour en force de João Neves a traumatisé Cole Palmer

«Je veux donner aucune indication à l’adversaire. On verra demain». Luis Enrique avait un plan précis pour João Neves face à Chelsea. Et une chose est sûre, l’entraîneur espagnol a bien fait de ne divulguer aucune information à Liam Rosenior, car le milieu portugais a réalisé un match complet. Il a réalisé un retour parfait mercredi soir contre Chelsea au Parc des Princes (5-2). Incertain jusqu’au dernier moment après une séance d’entraînement rassurante mardi, le Portugais de 21 ans a finalement été titularisé et n’a pas déçu. Dès les premières minutes, l’ancienne pépite de Benfica a imposé sa présence dans l’entrejeu, alternant récupération, relances précises et pressing intense, faisant vivre un véritable calvaire à Cole Palmer, habituellement percutant sur le flanc droit londonien.

Grâce à son volume de jeu et son abnégation, Neves s’est rapidement affirmé comme le moteur du milieu parisien et le bilan de ses statistiques le montrent parfaitement. Il a remporté 8 duels, gagné 7 possessions et réalisé 7 tacles, cumulant également 3 interceptions. Le numéro 87 du PSG a montré toute sa capacité à couvrir tout le terrain, et a permis au club de la Capitale de maintenir un rythme élevé et d’organiser les transitions rapides qui ont mené aux buts de Barcola et Kvaratskhelia. Sur le plan offensif, João Neves a également pesé en délivrant la passe décisive pour l’ancien Lyonnais sur l’ouverture du score, combinant impact défensif et influence créative.

«Personne ne parle du physique aujourd’hui»

Si sa technique et sa complémentarité avec Vitinha ne sont plus à prouver, son influence a aussi été visible des deux côtés du terrain, rendant quasi invisible Cole Palmer et limitant la circulation de la balle du côté anglais. Le natif de Tavira a su temporiser, relancer proprement et orienter le jeu avec intelligence, tout en apportant une couverture constante à ses coéquipiers. Son tacle dans les pieds de Cole Palmer sous les yeux de Matvey Safonov (49e) a d’ailleurs fait exploser le Parc des Princes. Si Bradley Barcola a lancé le feu et Khvicha Kvaratskhelia mis la cerise sur le gâteau, c’est bien João Neves qui a été l’homme le plus complet du milieu de terrain et plus largement de l’équipe parisienne, dictant le rythme et empêchant les Blues de se rapprocher de Safonov trop facilement. Auteur d’une copie aussi parfaite, Neves en a profité pour éclipser tout doute sur son état physique après avoir manqué les rencontres contre Le Havre puis l’AS Monaco.

«Aujourd’hui, personne ne parle de la capacité physique (sourire). Quand on perd, on dit que ce sont des problèmes physiques, mentaux. Hier, on était dans les problèmes physiques, et aujourd’hui on met 3 buts dans les 10 dernières minutes. C’est multifactoriel, je l’ai dit. Comme l’an dernier, où vous me disiez que ce n’était pas possible de gagner avec une équipe aussi jeune. Ce sont des clichés», a d’ailleurs plaisanté Luis Enrique. Avec un 8/10 mérité dans les colonnes de Foot Mercato, le Portugais a offert au PSG une maîtrise de l’entrejeu qui a permis au club francilien de s’imposer (5-2) dans un scénario spectaculaire. Titulaire après une incertitude persistante, João Neves a prouvé qu’il était indispensable pour le cœur du jeu parisien et a rappelé qu’il pouvait répondre présent dans les grands rendez-vous européens, confirmant son statut de pilier de l’équipe de Luis Enrique.