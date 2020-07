Manchester United et Manchester City passent à l'action pour Rayan Aït-Nouri

À seulement dix-neuf ans, Rayan Ait-Nouri suscite une effervescence certaine sur le marché des transferts. Le jeune latéral gauche d’Angers au profil très technique fait l’objet de vives convoitises de plusieurs gros clubs européens, en Angleterre notamment. Parmi ces derniers, Manchester United et Manchester City ont accéléré sur le dossier avec l'objectif de boucler son arrivée cet été. Plusieurs échanges avec le SCO et l'entourage du joueur ont d'ailleurs déjà eu lieu. Ces discussions se sont traduites par des offres fermes transmises à son représentant Jorge Mendes. Plusieurs sources concordantes évoquent également des propositions concrètes transmises au SCO d'Angers.

L'international espoir français, véritable révélation de la première partie de saison en Ligue 1 (17 matches - 2 passes décisives) est sur le départ. Ce n'est un secret pour personne. Mais hier encore, il n'avait pas encore tranché sur sa future destination. Dans la journée de mardi, il est arrivé en Angleterre, en compagnie de son agent. Avec l'accord formel du SCO d'Angers, mais sans aucun dirigeant angevin, il a ainsi pu visiter les installations de plusieurs clubs, dont les deux écuries de Manchester, et rencontrer les dirigeants locaux. Le latéral gauche fait l'objet d'une cour effrénée afin qu'il accepte de s'engager définitivement. C'est dire tout l'enjeu de cette visite de courtoisie, qui aura duré moins de 24 heures.

Aït Nouri pourrait devenir le transfert le plus cher de l'histoire d'Angers

Ce voyage aura eu le mérite de séduire le joueur et son entourage, qui se sont donné un délai de réflexion avant de trancher définitivement sur leur avenir. À travers l'Europe, Aït-Nouri est l'objet de beaucoup d'attentions. En Espagne, l'Atlético de Madrid s'est également mis sur les rangs, depuis plusieurs années déjà. Outre-Manche, Crystal Palace et Wolverhampton espèrent encore rafler la mise. Et dans un passé récent, Paris, Monaco et Leicester ont pris des renseignements auprès de son représentant. Les dirigeants du SCO, conscients de disposer d'un potentiel conséquent, ont d'ailleurs décidé de ménager l'ancien espoir du Paris FC, lors des matches amicaux de présaison, notamment après sa blessure contractée face à Nice lors d'un choc avec Hichem Boudaoui en janvier dernier qui avait engendré une indisponibilité de quasiment 3 mois du fait d'une d’une double fracture de la mâchoire. En interne, on considère son départ, à moins d'un énorme retournement de situation, comme acté et le recrutement définitif de Souleyman Doumbia à gauche pour 3 M€ en est le parfait exemple.

C'est d'ailleurs en substance ce qu'a expliqué le coach angevin Stéphane Moulin il y a quelques jours sur RMC. « Ce n’est pas sûr mais il y a des chances qu’il parte donc on se doit d’anticiper. On a décidé que si Rayan devait partir on avait son successeur avec Souleyman Doumbia. Pour Rayan, j’ai rarement vu un garçon aussi talentueux, il est très en avance. Il est très bien équilibré et je pense qu’il devrait se retrouver dans un grand club.» Sous contrat jusqu'en juin 2023 (il a prolongé en mai dernier), le latéral gauche, originaire d'île-de-France, pourrait alors devenir le joueur le plus cher de l'histoire du SCO (un an après la vente de Jeff Reine-Adélaïde à l'OL pour 25 M€ + 2,5 M€). Et pour l'omniprésent agent Jorge Mendes, cette vente conséquente témoignerait une nouvelle fois de sa toute-puissance sur le marché européen.