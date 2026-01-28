PSG - Newcastle : les compositions probables

Ultime journée de Ligue des Champions ce mercredi soir avec le fameux multiplex au 18 matches. Et du côté du Parc des Princes, le PSG peut valider sa place dans les 8 premiers du classement général (et donc ne pas jouer les 16es de finale) en cas de victoire face à Newcastle. Pour cette belle affiche de C1, Luis Enrique pourra compter sur un groupe parisien au complet avec les retours d’Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye dans le groupe. En face, les Magpies, qui talonnent d’ailleurs le PSG au classement, retrouvent une certaine confiance en C1.

Pour ce match, Luis Enrique pourrait enfin aligner l’équipe type. Dans les cages, on retrouverait sans surprise Lucas Chevalier qui continue de ne pas faire l’unanimité auprès des supporters. Dans la défense à 4, du très beau monde puisque le coach espagnol pourrait décider de titulariser à nouveau Achraf Hakimi dans le couloir droit. Marquinhos et Pacho formeraient la charnière centrale et Nuno Mendes occuperait le couloir gauche. Dans le coeur du jeu, Vitinha serait aligné aux côtés de Joao Neves et de Warren Zaire-Emery. Un temps pressenti pour débuter, Fabian Ruiz est finalement forfait après son coup reçu au genou.

Le PSG (presque) au complet

Dans le secteur offensif, après son entrée remarquée face à Auxerre, Ousmane Dembélé récupérerait son poste de faux numéro 9. L’international français serait accompagné de Bradley Barcola et de Khvicha Kvaratskhelia. Du côté de Newcastle, Eddie Howe alignerait son traditionnel 4-3-3. Dans les cages, Pope sera évidemment titulaire alors que la défense sera composée de Trippier, Thiaw, Botman et Hall. Au milieu de terrain, Sandro Tonali serait en sentinelle pour gérer les assauts parisiens.

L’international italien serait accompagné de Ramsey et Miley dans le coeur du jeu. Bruno Guimaraes sera laissé sur le banc alors que Joelinton est aussi blessé. Enfin, dans le secteur offensif, le buteur allemand Woltemade occupera le front de l’attaque et sera aidé par Gordon dans le couloir gauche et Barnes sur l’aile droite. Du très beau monde donc pour cette affiche de Ligue des champions et cela devrait promettre du spectacle au Parc des Princes ce soir.

