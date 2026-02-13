Menu Rechercher
Ligue 1 : le premier but de Simon Adingra avec Monaco

Monaco 3-1 Nantes

Ce vendredi soir, l’AS Monaco recevait le FC Nantes au stade Louis II. Une rencontre importante pour les deux équipes qui ont besoin de points. Luttant pour son maintien, les Canaris ont sombré sur le Rocher en première période. Menés 3-1 à la pause, les Nantais se sont heurtés à un grand Simon Adingra.

L1+
🥶 Une erreur qui se paye 𝗖𝗔𝗦𝗛 pour le FC Nantes !

1-0 pour l'AS Monaco grâce à Adingra !
Arrivé cet été en provenance de Sunderland, l’ailier ivoirien a inscrit ses deux premiers buts avec l’ASM ce vendredi. Pour son premier but, le joueur de 24 ans s’est voulu opportuniste. Après une grossière erreur d’Abakar Sylla, Folarin Balogun a vu sa frappe repoussée par Anthony Lopes finir dans les pieds de Simon Adingra. Ce dernier ne s’est pas fait prier pour terminer d’une frappe puissante du gauche

