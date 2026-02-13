Ligue 1 : le premier but de Simon Adingra avec Monaco
Ce vendredi soir, l’AS Monaco recevait le FC Nantes au stade Louis II. Une rencontre importante pour les deux équipes qui ont besoin de points. Luttant pour son maintien, les Canaris ont sombré sur le Rocher en première période. Menés 3-1 à la pause, les Nantais se sont heurtés à un grand Simon Adingra.
Arrivé cet été en provenance de Sunderland, l’ailier ivoirien a inscrit ses deux premiers buts avec l’ASM ce vendredi. Pour son premier but, le joueur de 24 ans s’est voulu opportuniste. Après une grossière erreur d’Abakar Sylla, Folarin Balogun a vu sa frappe repoussée par Anthony Lopes finir dans les pieds de Simon Adingra. Ce dernier ne s’est pas fait prier pour terminer d’une frappe puissante du gauche
En savoir plus sur
Ligue des Champions : le pactole pour le PSG, Brest se régale et Lille a touché plus d’argent que Manchester City
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer