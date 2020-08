Chris Smalling rentre à Manchester United

La Roma a tout fait pour conserver le défenseur central mais finalement, d'après Sky Italia, Chris Smalling rentre bel et bien à Manchester United. Les deux clubs n'ont pas réussi à obtenir un accord pour la prolongation de prêt jusqu'à la fin du mois d'août. Le joueur repart en Angleterre et ne jouera donc pas la fin de la Ligue Europa, qu'il ne pourra pas disputer non plus avec les pensionnaires d'Old Trafford.

Cependant, les directions gardent le contact pour la suite. Les Red Devils exigent toujours 20 M€ pour transférer définitivement l'international (31 sélections, 1 but) et la Louve cherche à le récupérer, lui qui s'est relancé cette saison grâce à ses 3 buts et de 2 passes décisives en 30 matches de Serie A. Il est toujours sous contrat à Manchester jusqu'en 2022.