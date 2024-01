Wayne Rooney tacle Birmingham City après son éviction

S’il aura été une légende de Premier League avec Manchester United notamment, Wayne Rooney (38 ans) a beaucoup plus de mal en tant qu’entraîneur.Entraîneur de Birmingham City depuis octobre dernier, Wayne Rooney n’a connu que deux victoires pour neuf défaites et son équipe est actuellement vingtième de Championship. Balayés hier par Leeds United (3-0), Wayne Rooney a été démis de ses fonctions d’entraîneur, mais a tenu à se défendre dans un communiqué, à travers lequel il reproche aux Blues de ne pas lui avoir laissé suffisamment de temps.

«Le football est une affaire de résultats et je reconnais qu’ils n’ont pas été au niveau que je souhaitais. Cependant, le temps est la denrée la plus précieuse dont un manager a besoin et je ne pense pas que 13 semaines aient été suffisantes pour superviser les changements nécessaires. Personnellement, il me faudra du temps pour me remettre de cet échec. J’ai été impliqué dans le football professionnel, en tant que joueur ou manager, depuis l’âge de 16 ans. Maintenant, j’ai l’intention de prendre du temps avec ma famille pour me préparer à la prochaine opportunité en tant qu’entraîneur. Enfin, je souhaite au Birmingham City FC et à ses propriétaires tous mes vœux de réussite dans la poursuite de leurs ambitions», a-t-il indiqué.