L’OL va déjà se débarrasser d’un gros flop !

Une petite année et puis s’en va. Recruté à Botafogo par l’Olympique Lyonnais l’hiver dernier moyennant 10 millions d’euros, Jeffinho (23 ans) devrait déjà plier bagage. Disputant 21 matches du côté de l’Olympique Lyonnais depuis janvier dernier pour seulement 3 buts et 3 offrandes, l’ailier gauche ne devrait pas laisser un souvenir impérissable en terres rhodaniennes, lui qui est devenu un des derniers remplaçants en attaque dans l’esprit de Pierre Sage avec 2 apparitions (1 but) et 28 minutes disputées depuis l’intérim du technicien lyonnais.

Alors que l’Olympique Lyonnais va recruter cet hiver et notamment en attaque où certains profils comme Largie Ramazani (Almeria) sont ciblés tandis que Mama Baldé (Guinée-Bissau) et Ernest Nuamah (Ghana) devraient participer à la Coupe d’Afrique des Nations, Jeffinho se dirige vers le départ. Prenant une place d’extracommunautaire, le Brésilien devrait laisser le champ libre à un ou plusieurs renforts.

D’après les informations venant du média *Canal do TF* qui ont été confirmées par Globo Esporte, c’est bien un retour du côté de Botafogo auquel se prédestine le natif de Volta Redonda. Jouant sur sa multipropriété, John Textor va profiter du fait de posséder les deux clubs pour évacuer un des principaux flops de son début de mandat.

En effet, le Brésilien va revenir au pays dans le cadre d’un prêt sec sans option d’achat jusqu’en juin 2024. L’occasion pour l’ailier brésilien de se relancer et de retrouver la confiance dans son pays. Botafogo étant qualifié pour la Copa Libertadores, cela offre aussi à Jeffinho un terrain d’expression adéquat pour maintenir un certain niveau de compétitivité. Avec un indésirable de moins, l’Olympique Lyonnais commence déjà de belle manière son dégraissage…