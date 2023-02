Real Madrid : Thibaut Courtois réclame une protection rapprochée pour Vinícius

La suite après cette publicité

Cible d’un violent tacle de Gabriel ce jeudi, à l’occasion de la rencontre remportée face à Valence (2-0), Vinícius Júnior s’en est finalement sorti entier. L’ailier brésilien, dont le jeu truffé de dribbles n’est toujours pas du goût des défenseurs, a encore vécu un traitement pour le moins musclé, au grand dam de Thibaut Courtois.

Interrogé après la rencontre au micro de DAZN, le portier madrilène s’est satisfait du carton rouge distribué à Gabriel, et que d’autres défenseurs auraient dû recevoir selon lui : «Il faut protéger Vinícius. Il dribble beaucoup et évidemment les défenseurs n’aiment pas ça. Dans de nombreux matchs, il a reçu de violents coups. Je suis heureux car aujourd’hui, l’arbitre a eu le courage d’expulser Gabriel», a-t-il confié. Cette saison, le Brésilien de 22 ans est le joueur qui subit le plus de fautes dans les 5 grands championnats européens (69), juste devant un certain… Neymar (59).

