Serie A

La Juventus prépare déjà plusieurs prolongations

Par Allan Brevi
1 min.
Weston McKennie @Maxppp

La Juventus temporise sur plusieurs dossiers importants. En effet, à l’issue du mercato hivernal, le directeur sportif Marco Ottolini a expliqué que les discussions allaient désormais s’ouvrir pour plusieurs cadres, dont Weston McKennie, mais aussi pour l’entraîneur Luciano Spalletti selon Sky Sport. « Nous sommes très satisfaits de son travail et nous nous rencontrerons dans les prochaines semaines pour en parler », a-t-il assuré, tout en saluant la récente prolongation de Kenan Yildiz. Le dirigeant s’est également montré positif sur la dynamique sportive : malgré des résultats irréguliers, il estime l’équipe « sur la bonne voie » et déterminée à accrocher le top 4 en Serie A.

Ottolini a aussi justifié l’absence de recrue offensive en janvier. La Juve, contrainte par certaines restrictions économiques, n’a pas trouvé les conditions adéquates pour boucler un transfert. « Si l’opportunité s’était présentée, nous l’aurions saisie, mais ce n’était pas possible. Nous avons confiance dans l’effectif actuel », a-t-il conclu, préférant miser sur la stabilité avant les échéances européennes à venir.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
Top commentaires
