Les compos probables de Juventus-Atalanta

Les chocs s'enchaînent pour la Juventus en cette fin de saison. Après l'AC Milan mardi soir (terminé sur une défaite 2-4), la Vieille Dame se voit proposer un autre gros morceau ce soir (à 21h45 à suivre en direct commenté sur notre site) avec la réception de l'Atalanta. La Dea vient de passer devant l'Inter en championnat en s'emparant de la 3e place et carbure actuellement à 9 victoires consécutives. Une véritable machine qui ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et qui peut viser plus haut. La preuve ? Avec une victoire ce soir au Juventus Stadium, le club de Bergame reviendrait à 6 points de la Juve.

Pour cela, selon la Gazzetta dello sport, Gian Piero Gasperini devrait aligner une formation classique en 3-4-1-2 avec Papu Gomez en soutien des deux buteurs de la Dea, Zapata et Ilicic. Du côté de la Juventus, Maurizio Sarri, qui a comparé, ce match a un rendez-vous douloureux chez le dentiste, devrait aligner un 4-3-3 avec encore une fois Adrien Rabiot en axe gauche du milieu de terrain aux côtés de Bentancur et Pjanic. Devant ce sera du classique aussi avec Dybala, Cristiano Ronaldo et Bernardeschi. Enfin, en défense Matthijs de Lige fera son retour au sein de la charnière centrale aux côtés de Bonucci.