Lionel Messi dénonce une fake news à son sujet

Pas du genre à se donner en spectacle sur les réseaux sociaux, Lionel Messi nous rappelle qu’il reste tout de même humain. Sur Instagram, l’Argentin est monté au créneau pour démonter des propos qui lui étaient associés à tort : «Il y a plusieurs académies en Amérique qui voulaient recruter mon fils Mateo, mais je l’ai inscrit à Miami. Il a du talent et je pense qu’il a un style de jeu similaire au mien lorsque j’étais jeune», avait relayé le compte Mercado Deportivo Argentina.

Une publication à laquelle n’a pas manqué de réagir Lionel Messi : «Ceci est faux, je n’ai absolument jamais dit ça», a nié l’octuple Ballon d’Or au sujet de son deuxième fils. Dans plusieurs interviews, la Pulga avait déjà évoqué ses fils, mais sans jamais s’enflammer ni leur imposer une quelconque pression : «D’un côté, j’aimerais qu’ils aiment le football et continuent, de l’autre je sais que c’est un sport très difficile et que tout le monde n’a pas la possibilité et la chance d’être professionnel», avait-il confié dans un entretien accordé à Apple TV+ dernièrement.