PL : Chelsea humilie Wolverhampton avec un triplé de Madueke, Newcastle accroché

Après sa défaite le week-end dernier face à Manchester City, Chelsea espérait se relancer ce week-end face à Wolverhampton. Pour l’occasion, Enzo Maresca, qui peut compter sur un effectif XXL, avait décidé de miser sur un quatuor offensif Mudryk, Jackson, Madueke et COle Palmer. La dernière recrue Joao Felix était sur le banc tout comme Christopher Nkunku. Et le Français n’a pas eu besoin de rentrer dans cette rencontre tant son équipe a proposé un véritable festival offensif. Tout avait commencé avec l’ouverture du score de Nicolas Jackson après deux minutes de jeu. Matheus Cunha égalisait un peu plus tard, mais pas de quoi perturber Cole Palmer et sa bande.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Chelsea 3 2 2 1 0 1 6 4 19 Wolverhampton 0 2 -6 0 0 2 2 8

L’international anglais redonnait l’avantage aux Blues avant le show Noni Madueke. L’ailier de 22 ans inscrivait un triplé en 14 minutes de jeu pour offrir la victoire à son équipe. En fin de rencontre, Joao Felix y allait de son but également pour une large victoire (6-2). Chelsea rebondit bien après sa défaite de la première journée et peut avoir des motifs d’espoirs cette saison. Dans l’autre rencontre, Newcastle a été accroché par Bournemouth (1-1). Anthony Gordon a égalisé en fin de match.