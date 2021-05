Le Real Madrid pense à faire revenir Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

Zinedine Zidane parti du Real Madrid, Florentino Pérez est toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Cette requête n'est pas simple car il s'agit bien là d'écrire une nouvelle page tant le Français aura marqué ses deux passages de son empreinte avec trois Ligue des Champions, deux Liga, deux Coupe du monde des clubs, deux Copa del Rey et deux Super Coupe d'Espagne. La tâche n'était pourtant pas simple à son arrivée.

Il avait été "formé" par un certain Carlo Ancelotti, l'homme qui a remporté la fameuse «Decima», la 10e C1 de l'histoire de la Casa Blanca en 2014, avec Zidane comme adjoint. Et comme l'ancien numéro 10 de l'équipe de France avant lui, l'entraîneur italien pourrait bien faire son retour au Real Madrid, lui qui est parti en 2015. C'est ce qu'affirme ce lundi soir la Cadena Ser sur son antenne. Il fait concrètement partie des candidats pour être sur le banc la saison prochaine.

Ancelotti a laissé d'excellents souvenirs au Real Madrid

Le média espagnol indique qu'il a intégré une short-list. Jusque là, il n'y a pas vraiment de surprise car le Transalpin a déjà été associé au Real il y a quelques semaines. À l'époque, Ancelotti n'était qu'un candidat parmi d'autre et pas grand monde imaginait cette hypothèse possible. Sauf que ce soir, elle prend beaucoup plus de sens car des contacts ont été noués avec Everton il y a quatre jours.

Le club anglais, qu'Ancelotti a rejoint en 2019, a même déjà envisagé un départ du technicien puisqu'il a d'ores et déjà entamé des prospections pour lui trouver un éventuel successeur. L'option Ancelotti est très populaire du côté de Valdebebas où l'entraîneur a laissé d'excellents souvenirs. Il intègre une liste de trois noms en compagnie de Raùl, le coach de la castilla, et Antonio Conte, qui vient de quitter l'Inter après avoir remporté la Serie A. Pas de trace de Pochettino en revanche... Reste à savoir à quelle place l'ancien du Milan, du PSG ou encore du Bayern est situé dans cette fameuse liste.