MU n'a pas jeté l'éponge pour Jadon Sancho

Manchester United aura, tout au long du mercato, entretenu le rêve d'acquérir Jadon Sancho. Le jeune anglais semble bien accroché au Borussia Dortmund, dont les dirigeants n'hésitent pas à repousser les Red Devils dans leurs déclarations et avec un montant de 120 millions demandé. Un fossé semble donc séparer les deux parties.

Pourtant, l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer n'a pas jeté l'éponge et souhaiterait même revenir à la charge. Pour faire plier le club de la Ruhr, le Daily Mail assure que les Mancuniens prépareraient une offre de 99 millions d'euros, soit 71,5 millions plus 27,5 millions de divers bonus. Les négociations sont âpres et s'annoncent compliquées, à seulement une semaine de la fin du mercato. Pour les Allemands, après avoir tenu le marathon, il faut maintenant résister lors du sprint final.