PSG : Mbappé envoie un message fort à ses coéquipiers

La semaine dernière a été grandiose pour le Paris Saint-Germain. Une victoire, d’abord, en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (2-0) et une autre, en Ligue 1, contre l’Olympique de Marseille au Parc des Princes également (4-0). Lors de ce Classique aisément remporté par les Parisiens, plusieurs joueurs ont brillé, dont les attaquants Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, buteurs pour la première fois en championnat. De quoi assurer les arrières de Kylian Mbappé, sorti blessé à la 32e minute de jeu.

Sur Instagram, la star de Bondy a tenu à adresser un message fort envers ses deux coéquipiers. «LIBÉRATION… Félicitations les goleadors pour vos premiers buts. On espère beaucoup d’autres», écrit-il tout en mentionnant les comptes de Ramos et RKM. Kylian Mbappé ne s’est pas arrêté là et a publié une autre story destinée à son ami Achraf Hakimi. «Best RB (latéral droit, ndlr) in the world, you know…» accompagné d’une couronne de roi. Une manière pour KM7 de féliciter ses partenaires performants récemment, surtout face à l’OM.