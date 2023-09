Newcastle-PSG : la presse anglaise se réjouit du possible forfait de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Hier soir, le Paris Saint-Germain a vécu une soirée presque parfaite face à l’Olympique de Marseille (victoire 4 à 0). La seule ombre au tableau a été la sortie rapide sur blessure de Kylian Mbappé (24 ans). Touché, le Français a tout tenté pour rester avant de sortir à la 32e minute. Après la rencontre, Luis Enrique a confié à son sujet : «Kylian, ce n’est pas un problème très sérieux mais il y a de la douleur et c’était difficile de jouer avec. Je pense que c’était plus malin de sortir du terrain mais rien de grave, ça va bien. C’était un coup et finalement il va bien. Je ne sais pas exactement ce qu’il en est, mais c’était un coup, il a eu une douleur. Mais je pense que ça va aller pour lui. C’était mieux de ne pas prendre de risque.»

La blessure de KM7 n’inquiète donc pas son entraîneur, mais pour le moment on n’en sait pas plus sur la nature exacte de son problème. Sa sortie n’est d’ailleurs pas passée inaperçue en Angleterre. The Sun explique que Newcastle, prochain adversaire du PSG en Ligue des champions le 4 octobre, a reçu un énorme coupe de pouce puisque Mbappé pourrait être juste pour jouer ce match de C1. Une excellente nouvelle pour le média anglais pour qui le champion du monde 2018 est le danger numéro un.