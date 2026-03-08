Les raisons de la baisse de forme d’Endrick, le gros avertissement d’Alvaro Arbeloa à ses joueurs

Endrick est dans le dur

On se demande si le train Endrick va repartir en mars dans le journal L’Équipe. Endrick, prêté par le Real Madrid à l’OL, traverse ses premiers temps faibles après des débuts tonitruants avec 5 buts et 4 passes en 9 matchs. Malgré un bon match lors de la défaite à Marseille où il a été très en vue, il a déçu cette semaine contre le RC Lens en Coupe de France, où il avait d’ailleurs eu la maigre note de 2/10 sur notre site. Pour Paulo Fonseca, cette baisse de forme s’explique par la fatigue d’abord, et également son jeune âge. En conférence de presse, le coach lyonnais a tenu à défendre son attaquant : «Tout le monde attend qu’il décide seul du match, ce n’est pas possible.» Il a aussi expliqué que son OL joue sans véritable ailier avec les blessures de Fofana, Nuamah, Sulc et Moreira et qu’il devait trouver l’équilibre entre son envie de toucher les ballons et le besoin de prendre la profondeur pour aider son équipe.

Alvaro Arbeloa ne lâche pas ses joueurs

Du côté de la presse madrilène, Arbeloa sort le fouet titre Marca. Le coach du Ral Madrid a surpris après la victoire 2-1 des Merengues à Vigo contre le Celta avec un message énigmatique : « Je suis très heureux pour les joueurs qui voulaient venir ». Décimé par dix absences, d’après le journal, il vise implicitement certains joueurs forfaits comme notamment Eduardo Camavinga qui n’était pas présent à cause d’un problème dentaire dit suspect depuis une semaine. L’entraîneur madrilène a envoyé un avertissement clair sur l’attitude et l’implication, et a tenu à saluer Carvajal qui a joué avec de grosses douleurs à l’estomac.

La folle semaine d’Igor Paixão

Remplaçant la semaine dernière contre l’OL, Igor Paixão a passé 7 jours de folie. “Paixão sur un nuage”, écrit le journal La Provence. Le Brésilien brille de mille feux après une semaine exceptionnelle avec l’OM ponctuée par deux buts et deux passes décisives. Buteur et passeur décisif lors de l’Olympico, encore buteur en Coupe de France en milieu de semaine (malgré l’élimination), il a brillé hier à Toulouse en offrant une nouvelle passe décisive à Mason Greenwood. Vif et tranchant, il a été aussi bon offensivement que défensivement. Les signes d’un joueur qui semble enfin avoir pris la mesure de l’OM, même si son déchet technique reste perceptible, en témoigne la grosse occasion manquée à la dernière seconde.