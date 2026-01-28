Menu Rechercher
Girona donne des nouvelles d’Azzedine Ounahi

Par Hanif Ben Berkane
Ounahi a brillé avec Gerone face au Real Madrid @Maxppp

Il a cruellement manqué au Maroc lors de cette CAN. Toujours considéré comme le meilleur joueur du onze lorsqu’il enfile la tunique des Lions de l’Atlas, Azzedine Ounahi avait été contraint de déclarer forfait lors des phases finales de la CAN 2025 touché au mollet. Absent face à la Tanzanie en 8es, il avait manqué les matches face au Cameroun, au Nigéria et donc la finale face au Sénégal.

Girona FC
🏥 COMUNICAT MÈDIC |

Azzedine Ounahi va ser sotmès ahir a proves mèdiques per la lesió que va patir amb Marroc a la Copa Àfrica. El jugador té una lesió al soli de la cama esquerra. La seva evolució determinarà el retorn als entrenaments.
Pour autant, il avait décidé de rester avec le groupe et avait même retouché le ballon alors que son coach annonçait une indisponibilité d’au moins 6 semaines. Au point de faire naître une folle rumeur sur un possible retour en finale qui n’a pas eu lieu. Ce mercredi, son club Girona a donné de ses nouvelles.« Azzedine Ounahi a été soumis hier à des examens médicaux pour la blessure qu’il a subie avec le Maroc à la Coupe d’Afrique. Le joueur présente une blessure à la plante du pied gauche. Son évolution déterminera son retour à l’entraînement», explique le club espagnol.

