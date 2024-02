Leonardo Balerdi estime l’OM guéri !

Interrogé au micro de Prime Vidéo après la victoire convaincante (4-1) de l’OM contre Montpellier, Leonardo Balerdi (25 ans) a exprimé son soulagement après des dernières semaines très compliquées. «On est content on avait besoin de ça on doit continuer, il faut continuer, il faut confirmer», a tout d’abord assuré l’ancien défenseur du Borussia Dortmund.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Marseille 33 23 8 8 9 6 33 25 15 Montpellier 22 23 -6 5 8 10 25 31

Relancé sur l’apport de Jean-Louis Gasset, l’Argentin a surtout tenu à féliciter l’ensemble du groupe, tout en assurant que l’OM était définitivement guéri de ses récents maux. «Le coach nous a donné de la tranquillité. Cette victoire d’aujourd’hui est grâce à tout le monde et a notre coach aussi. C’est le moment pour profiter, on est plus tranquille, notamment pour les supporters car ils le méritent mais il faut penser à Clermont et continuer fort. Guéri ? Oui, c’est sûr».