Tottenham pense à Thiago Motta pour remplacer Igor Tudor

La greffe ne prend pas pour Igor Tudor à Tottenham. L’ancien coach de l’OM vient de perdre ses trois premiers matchs à la tête des Spurs, et l’idée d’un départ gagne déjà du terrain en Angleterre. Ces dernières heures, plusieurs noms ont déjà circulé dans la presse pour remplacer le coach croate, alors que Tottenham pointe à une inquiétante 16e place en championnat.

Roberto De Zerbi ferait ainsi partie des candidats crédibles pour lui succéder, mais à en croire le Corriere dello Sport, qui cite la presse anglaise, Thiago Motta ferait aussi partie des prétendants. Libre depuis son renvoi de la Juve la saison dernière, le coach italien attend toujours un nouveau challenge pour relancer sa carrière d’entraîneur. Robbie Keane ou encore Sean Dyche sont aussi cités.