Manchester City, Arabie saoudite : gros retournement de situation pour Bernardo Silva !

La suite après cette publicité

C’est une bombe qui est tombée la semaine dernière : l’Arabie saoudite et le club d’Al Hilal étaient prêts à offrir un pont d’or à Bernardo Silva. Au point où Marca affirmait que l’arrivée du Portugais dans le pays du Golfe était proche de se conclure. Un premier gros coup, puisque le Portugais aurait été la première star vraiment dans son prime, aussi convoitée par d’autres cadors européens, à rejoindre la Saudi Pro League.

Par la suite, nous vous avons cependant dévoilé une information exclusive sur ce dossier. Certes, l’offre était réelle, mais pour l’instant, le joueur n’est pas forcément emballé par un départ dans ce championnat, préférant rester dans un environnement compétitif en Europe. Ce dimanche, c’est le sérieux The Times qui en dit un peu plus sur l’avenir de l’international lusitanien.

À lire

Mercato : Manchester City va formuler une offre folle pour Josko Gvardiol

City est prêt à miser gros

On apprend ainsi que Manchester City a augmenté son offre pour convaincre le joueur de rester. Une tactique qui vise à faire face à l’intérêt saoudien, mais aussi ceux du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, les deux clubs européens qui sont le plus intéressés par le joueur. Le champion d’Europe en titre est ainsi prêt à miser gros pour convaincre une des pièces maîtresses de Guardiola de rester.

La suite après cette publicité

Pep Guardiola aurait cependant promis à Bernardo Silva qu’il ne bloquerait pas son départ. Si le principal concerné souhaite faire ses valises, le coach catalan ne s’y opposera pas. La balle est donc dans le camp de l’ancien joueur de l’AS Monaco, qui a donc deux options plutôt sûres sur la table actuellement : rester ou partir pour l’Arabie saoudite, puisque le Barça n’a pas les fonds pour faire une offre sérieuse alors que le PSG est encore loin d’un accord avec City, en plus d’être bloqué par le fair-play financier. .