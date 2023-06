Mercato : le PSG bloqué par le fair-play financier

La suite après cette publicité

L’été s’annonce particulièrement bouillant du côté du Paris Saint-Germain. Après une saison très délicate sur le terrain comme en dehors, la direction du club parisien souhaite repartir sur des bases plus sereines. Cela passe inexorablement par le départ de Christophe Galtier. Si tous les détails ne sont pas encore réglés, l’entraîneur de 56 ans va faire ses valises et quitter la capitale française. Et un nom revient avec insistance pour lui succéder, celui d’un certain Luis Enrique.

L’arrivée du tacticien espagnol au PSG ne fait plus aucun doute. Malgré une certaine incertitude qui règne concernant les transferts de certaines recrues, les dirigeants des Rouge et Bleu sont confiants et l’officialisation devrait intervenir incessamment sous peu. Néanmoins, le chantier du nouvel entraîneur n’est pas le seul problème de l’état-major parisien actuellement. En effet, une contrainte financière bloquerait l’arrivée de tous les joueurs qui sont annoncés avec insistance à Paris ces derniers temps.

À lire

Lionel Messi explique les raisons de son échec au PSG

Le fair-play financier pourrait jouer un mauvais tour au PSG

Depuis les départs de Lionel Messi et Sergio Ramos, les observateurs du club parisien scrutent en espérant que les premières officialisations ne tardent pas trop à être annoncées. Mais les jours passent et rien ne se passe pour le moment. Même pour ceux qui vont arriver libres de tout contrat, à l’image de Milan Skriniar, Marco Asensio et Cher Ndour, dans la capitale française. Et l’explication se trouverait dans les contraintes posées par le fair-play financier. Si leur arrivée devrait être bouclée avant la fin du mois de juin, afin de les inscrire dans l’exercice comptable de la saison 2022-2023, l’officialisation, elle, ne devrait intervenir qu’en juillet.

La suite après cette publicité

Même si du côté du PSG, on confirme que tout a été mis en œuvre pour être en conformité avec le fair-play financier, le transfert de Manuel Ugarte, qui arrivé en provenance du Sporting contre 60 millions d’euros, ne pourra être officialisé qu’en juillet lui aussi. L’objectif étant d’inscrire la somme payée pour le joueur uruguayen dans l’exercice comptable de la saison prochaine et éviter une possible sanction. Et il en sera de même pour toutes les recrues qui couteront plusieurs dizaines de millions d’euros au club parisien. Un véritable jeu du chat et de la souris s’annonce entre le PSG l’UEFA. Affaires à suivre donc…