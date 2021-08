La Juventus prépare déjà l'après Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

L'idylle entre Cristiano Ronaldo et la Juventus aura donc duré trois saisons. Ces dernières heures, la star portugaise a en effet décidé de claquer la porte de la Juve pour s'envoler vers d'autres cieux avant la fin du mercato estival. Une décision radicale qui a provoqué un gigantesque tollé en Italie et dans le monde entier. Sans plus tarder, l'agent de CR7 Jorge Mendes s'est mis au travail et s'active pour trouver une porte de sortie à son protégé.

Les négociations ont ainsi débuté avec Manchester City qui se dit prêt à accueillir l'international lusitanien. Mais voilà, le champion d'Angleterre ne semble pas tout à fait sur la même longueur d'ondes que la Vieille Dame à ce sujet. En effet, les pensionnaires de l'Etihad Stadium souhaiteraient enrôler Ronaldo sans verser la moindre indemnité de transfert. La Juventus réclamerait de son côté entre 25 et 30 millions d'euros pour laisser filer son attaquant.

La Juventus pense à Moise Kean et à Icardi

Désormais, Mendes doit s'atteler à trouver un terrain d'entente entre toutes les parties. En parallèle, le club turinois planche déjà sur l'après Ronaldo. Selon les informations de Sky Italia, plusieurs profils prestigieux ont été proposés aux dirigeants turinois comme Aubameyang, Lacazette ou encore Griezmann. Mais la direction de la Juve n'a pas donné suite. Ces dernières heures, le nom de Moise Kean est souvent revenu dans la presse italienne. L'ancien attaquant du PSG ne devrait pas s'éterniser à Everton, club où il ne s'est jamais imposé.

Sky Sports révélait même que les deux clubs avaient lancé les négociations pour rapatrier l'international transalpin dans le Piémont. Outre Kean, les hautes sphères turinoises garderaient un oeil sur Gianluca Scamacca et Giacomo Raspadori, attaquants de Sassuolo. Deux profils qui plairaient énormément à Massimiliano Allegri. Outre Scamacca et Raspadori, la Juve a pris la température ces dernières heures auprès du PSG pour Mauro Icardi. Mais le potentiel départ de Kylian Mbappé au Real Madrid et le désir du buteur argentin de rester à Paris ne laissent aucune marge à la Vieille Dame dans ce dossier. Les prochaines heures s'annoncent haletantes du côté de Turin !