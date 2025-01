Les propos dingues de la presse madrilène sur Kylian Mbappé

La machine est lancée. Les doutes et les critiques de l’automne semblent désormais bien loin et bien oubliés. L’attaquant tricolore a enfin trouvé son rythme de croisière et a par exemple inscrit 8 buts sut les 5 derniers matchs de son équipe toutes compétitions confondues, avec son premier triplé avec le Real Madrid samedi contre Valladolid. Plutôt impressionnant et enfin à la hauteur de ce qu’attendaient les supporters et les observateurs merengues.

« Heureux du triplé mais surtout de la victoire, je le dis chaque semaine mais c’était important de gagner aujourd’hui avec le match de l’Atlético. Nous devions bien jouer, nous avons marqué le premier but sur une action collective. En deuxième mi-temps, il y a dix minutes où nous pouvons mieux jouer, nous avons marqué le deuxième, nous avons bien géré et nous avons marqué le troisième. Cela nous donne de la confiance, on sait que ce n’est pas fini avant la 38e journée, il faut gagner tout le temps, de la confiance oui, mais aussi de l’humilité pour tous les matches qui restent à jouer », confiait l’ancien du PSG après la rencontre.

La presse est aux anges

Dans les médias, les réactions sont logiquement à la hauteur des prouesses du Kyks. « Cristiano Ronaldo n’a jamais fait ça », s’est par exemple emporté le journaliste Manolo Lama sur la Cadena COPE, évoquant la remise en question du Français, qui avait avoué publiquement ses difficultés et a réussi à se relancer. « Il va marquer une époque à Madrid, ses saisons vont être énormes s’il ne se blesse pas. C’est l’ère Mbappé, dont on rêvait tous », a de son côté expliqué un autre consultant très connu, Tomas Roncero, sur la Cadena SER.

« Même dix lévriers ne pourraient pas le rattraper », explique le quotidien AS, en référence à ses capacités physiques incroyables. « Il n’y a plus de soupçons à avoir sur Mbappé. Il joue heureux, tranquille et en confiance », ajoute le journaliste Alfredo Relaño dans les colonnes du média. Des propos qui sont très clairs : ça a mis un peu de temps, mais Mbappé est enfin devenu l’idole du Bernabéu.