FC Barcelone : la nomination de Deco soulève plein de questions…

Devant les caméras, c’est souvent - et c’est logique - Joan Laporta que l’on voit lorsqu’il s’agit du FC Barcelone. Mais le véritable homme fort du club, c’est Mateu Alemany. C’est lui qui supervise et gère toute la section football du club, s’occupant du mercato, des contrats des joueurs, des problématiques financières et du fair-play de la Liga, qui veille à ce que tout se passe bien à La Masia etc… Un homme à tout faire qui va quitter le club cet été. Tout indique qu’il va rejoindre Aston Villa, qui lui propose un projet plus qu’ambitieux. Certains médias indiquent cependant qu’il fera le mercato estival avec le Barça, et s’en ira direction Birmingham par la suite. C’est Deco, l’ancien joueur du Barça, entre autres, qui va le remplacer dans ce rôle de directeur du football du club culé.

Une arrivée qui fera plaisir aux fans nostalgiques du FC Barcelone des années 2000, mais qui pose quand même des questions. Premièrement : est-il vraiment compétent pour endosser ce rôle ? C’est une question que l’on peut légitimement se poser au vu du peu d’expérience de l’ancien international lusitanien, surtout dans ce contexte aussi compliqué que traverse le club, avec un chantier colossal sur le plan financier qui l’empêche d’inscire les nouveaux contrats de certains joueurs et lui donne une marge de manoeuvre extrêmement limitée pour le mercato. Pour occuper ce rôle, il faut des connaissances extrêmement poussées dans bien des domaines, et bien connaître le football ou avoir un réseau ne sont malheureusement pas suffisants. On lui laissera tout de même le bénéfice du doute, et il faut signaler qu’il n’arrivera pas en terrain inconnu, puisqu’il avait déjà travaillé sur quelques dossiers de façon extra-officielle pour le club, comme l’arrivée d’Aubameyang à l’époque.

Du conflit d’intérêt de partout

En revanche, là où on peut se poser de vraies questions, c’est sur sa double-casquette. Effectivement, il est actuellement agent de joueurs, une fonction qui semble difficilement compatible avec celle de dirigeant de club. Encore plus quand certains de ses joueurs sont au Barça, à l’image de son poulain Raphinha. Il y a clairement conflit d’intérêt, et des médias espagnols comme AS ne manquent pas de le souligner. Surtout que l’ailier brésilien fait partie des joueurs que le club songe à vendre pour renflouer les caisses cet été, et c’est assez farfelu d’imaginer Deco devoir gérer ce dossier à la fois en tant que dirigeant du Barça comme d’agent du joueur et de pouvoir dans le même temps trouver la meilleure solution pour les deux parties…

Deco est aussi très proche de Jorge Mendes - qui a du pouvoir à Barcelone et a plusieurs joueurs comme Fati ou Baldé dans son écurie - ce qui risque aussi de créer des problèmes de conflits d’intérêt sur d’autres dossiers. Son amitié avec Joan Laporta peut aussi être un souci, dans le sens où il est toujours bon d’avoir des points de vue qui divergent au sein d’un club, notamment lorsqu’il s’agit de mercato. Deco sera-t-il capable de faire face à Laporta ? Quel sera son pouvoir et son champ d’action ? Quand on sait que les affaires du président avec Mendes ou Zahavi et son ingérence dans certains dossiers ont été une des raisons qui ont poussé Alemany à partir, on peut imaginer que Deco a été placé parce qu’il ne s’opposera pas forcément à certaines choses que d’autres n’auraient pas accepté. Une chose est sûre en revanche ; du boulot, il va en avoir à la pelle cet été…