Ligue 1 : l’AS Monaco lance sa saison par une victoire logique contre Saint-Étienne

Après les larges victoires du PSG face au HAC (4-1) et de l’OM sur la pelouse de Brest (5-1), l’AS Monaco, autre cador du championnat de France, faisait son entrée en lice ce samedi soir contre l’AS Saint-Étienne. Au Stade Louis-II et sur une pelouse qui n’a pas manqué de faire réagir avant le coup d’envoi, les hommes d’Adi Hütter se présentaient en 4-4-2. Dans l’entrejeu, Lamine Camara accompagnait Denis Zakaria alors que Folarin Balogun était lui titularisé en pointe, aux côtés de Breel Embolo. De son côté, Olivier Dall’Oglio, de retour en Ligue 1 avec l’ASSE, optait pour un 4-3-3 avec un trio offensif composé de Zuriko Davitashvili, Mathieu Cafaro et Ibrahim Sissoko. En défense, Yunis Abdelhamid, arrivé cet été, était lui aussi bien présent. Un duel historique du football français qui ne tardait pas à s’animer.. Fort d’une belle maitrise collective, le club monégasque se signalait rapidement sur les buts stéphanois.

La suite après cette publicité

Servi par Vanderson, Balogun, esseulé au second poteau, était tout proche d’ouvrir le score mais sa reprise du droit était parfaitement détournée par Larsonneur, vigilant sur sa ligne (5e). Bousculés, les Verts réagissaient dans la foulée. Capitaine du soir, Abdelhamid s’élevait plus haut que la défense monégasque mais sa tête était elle claquée par Köhn (10e). Bien en place défensivement et loin d’être impressionné par l’armada asémiste, le club stéphanois poussait encore mais Sissoko ne cadrait pas (17e). Après un premier quart d’heure globalement équilibré, l’ASM ouvrait le score au terme d’un superbe mouvement à trois… Servi par Ben Seghir, Embolo trouvait Minamino d’une magnifique talonnade et ce dernier concluait du pied droit. Malheureusement pour le Japonais, la VAR intervenait et annulait logiquement le but pour une position de hors-jeu (21e). De plus en plus pressant, Monaco revenait à la charge mais Balogun, encore trouvé par Ben Seghir, manquait de précision dans la finition (24e). C’est finalement Minamino qui trouvait la faille.

À lire

AS Monaco-Saint-Etienne : les compositions officielles

Takumi Minamino omniprésent, la VAR aussi…

Servi dans le dos de la défense stéphanoise, le numéro 18 monégasque lobait parfaitement Larsonneur. Si un hors-jeu était premièrement signalé, l’arbitre de cette rencontre, Clément Turpin, validait dans un second temps l’ouverture du score monégasque (1-0, 29e). Dominateur, le club de la Principauté se faisait malgré tout quelques frayeurs lorsque Kehrer se faisait subtiliser le ballon à l’entrée de sa surface. Impérial, Köhn était cependant là pour sauver les siens en repoussant la tentative de Sissoko (35e). Si l’ASSE tentait encore, à l’image de cette frappe enroulée de N’Zuzi (39e), c’est bien l’ASM qui virait en tête à la pause. Au retour des vestiaires, la physionomie de cette partie ne changeait pas et l’ASM repartait à l’attaque. Seul à l’entrée de la surface, Minamino tentait sa chance mais sa frappe passait à côté du but stéphanois (49e). Quelques minutes plus tard, le Japonais était encore trouvé mais butait sur un Larsonneur décisif (52e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Monaco 3 1 1 1 0 0 1 0 15 ASSE 0 1 -1 0 0 1 0 1

Dominés, les Stéphanois se procuraient, malgré tout, une situation dangereuse mais Cafaro voyait sa lourde frappe repoussée par Köhn (56e). Encore sous la menace des Verts, l’ASM cherchait le break et si Ben Seghir pensait obtenir un penalty, la VAR annulait finalement la première décision prise par l’arbitre de ce match (59e). Sous pression, Monaco craquait finalement lorsque Sissoko égalisait à l’issue d’une superbe action collective. Le club du Rocher était finalement sauvé par la VAR qui annulait le but pour un hors-jeu au tout départ de l’action (72e). Dans le dernier quart d’heure, le score n’évoluait plus et l’AS Monaco s’offrait une première courte victoire pour revenir à hauteur du PSG, de l’OM et du LOSC. Réaction attendue pour l’ASSE, qui accueillera Le Havre lors de la prochaine journée…