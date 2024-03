Real Madrid : Enzo Alves Vieira, le fils de Marcelo devient une star en Espagne

Peu à peu, on commence à voir les fils des stars qu’on a tant admirées faire leurs premiers pas en tant que joueurs. Thiago Messi et Cristiano Ronaldo Jr, bien qu’à peine adolescents, cartonnent à Miami et à Al-Nassr respectivement. On a aussi vu la fratrie Zidane, avec une réussite un peu différente pour chacun, mais les quatre ont au moins le mérite d’avoir côtoyé le monde pro. Et en ce moment, il y a un nouveau "fils de" qui fait énormément parler de lui ; c’est Enzo Alves Vieira, le fils de Marcelo, légendaire latéral gauche du Real Madrid.

La suite après cette publicité

Du haut de ses 14 ans et demi, il évolue au meilleur niveau auquel il peut prétendre. Il est ainsi titulaire, et capitaine, avec la sélection espagnole U15, lui qui est né à Madrid et qui représente donc les couleurs du pays européen. Pour l’instant, du moins. Il vient d’offrir la victoire aux jeunes pousses espagnoles en match amical face à l’Italie, inscrivant le seul but de la partie. Il est important de signaler qu’il avait débuté avec les U15 ibériques l’an dernier à seulement 13 ans !

À lire

Les plus gros scandales d’arbitrage du Real Madrid

L’Espagne ou le Brésil ?

Il est aussi un attaquant très important de sa catégorie d’âge au Real Madrid, et considéré comme un des éléments les plus prometteurs de La Fabrica. Véritable numéro 9, il affiche une facilité déconcertante pour se déplacer dans la surface rivale et pour conclure les actions. C’est un joueur au physique assez imposant, ce qui lui permet de prendre le meilleur sur ses vis-à-vis relativement facilement. Pourtant, sa saison a été assez difficile jusqu’ici, puisqu’il a connu des problèmes au dos, liés à sa croissance, qui l’ont bien handicapé.

La suite après cette publicité

Déjà sous contrat avec les Merengues jusqu’en 2025, il a dépassé la barre des 100 buts inscrits avec les équipes de jeunes du Real Madrid la saison dernière, et tout indique qu’il va continuer de gravir les échelons dans les années à venir. Jusqu’à débuter en équipe première ? On le saura d’ici quelques saisons, mais à Madrid, on se frotte déjà les mains. De même du côté de la Fédération Espagnole, comme l’explique Marca, même si on est aussi conscient que si le buteur continue sur ce rythme, il risque d’y avoir une grosse bataille avec le Brésil pour s’offrir les services du fils de la légende merengue…