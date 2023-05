Affaire Vinicius : le geste fort de Florentino Pérez

La suite après cette publicité

Depuis hier, l’affaire Vinicius Jr enflamme l’Espagne et la planète football. Le Brésilien, victime d’insultes racistes à Valence, en a assez. Il l’a fait savoir face aux médias puis sur ses réseaux sociaux. Son club l’a d’ailleurs soutenu en déposant plainte après ce nouvel incident. Florentino Pérez a aussi tenu à soutenir la star auriverde.

Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont partagé une vidéo où le président madrilène et Vinicius Jr sont réunis et discutent après le nouveau scandale à Mestalla. «Le président du Real Madrid a rencontré Vinicius Jr pour lui témoigner son soutien et son affection, l’informer de toutes les mesures prises pour sa défense et lui confirmer que le club ira jusqu’aux dernières conséquences face à une telle situation de haine», ont d’ailleurs précisé les Merengues. De quoi calmer Vini Jr ?

