Séville-Lens : les notes du match

Après la victoire parisienne contre Dortmund mardi soir (2-0), le deuxième et dernier club français en course dans cette Ligue des Champions 2023/3024, le RC Lens, lançait sa campagne européenne. Un duel entre deux équipes en méforme, puisque le rival des Lensois, bons derniers de Ligue 1, est aussi en difficulté. Le Séville FC pointe ainsi à une triste dix-septième position en championnat, quelques mois après avoir remporté la Ligue Europa. Pour ce duel, Franck Haise alignait notamment Nampalys Mendy dans l’entre-jeu, avec un trio d’attaque composé de Fulgini, Sotoca et Wahi. En face, il fallait notamment signaler la titularisation de Sergio Ramos, sa deuxième depuis son retour en terres andalouses.

Et la rencontre démarrait bien mal pour les Sang-et-Or, puisque dès l’entame, les Andalous attaquaient. Lucas Ocampos signait ainsi un avertissement conséquent à la sixième minute. Le premier, et le dernier. Quelques minutes plus tard, sur un corner botté par Rakitic, l’Argentin coupait de la tête et lobait Samba (1-0, 9e). Un joli but pour des Sévillans, bien supérieurs dans le jeu en cette entame de math. Mais peu à peu, l’écurie de Ligue 1 sortait la tête de l’eau et Angelo Fulgini égalisait assez vite. Sur un coup franc surpuissant, il battait le portier sévillan qui voyait, impuissant, le ballon se loger en lucarne (1-1, 24e). Derrière, les hommes de Mendilibar reprenaient un peu le dessus et Samba sortait une intervention décisive devant Ocampos (31e).

À lire

Lens : Brice Samba a des regrets

Les Lensois ont été au niveau

Dominateurs, les locaux contrôlaient le ballon et parvenaient à se frayer des chemins vers la surface lensoise assez facilement, mais ils n’étaient pas adroits dans le dernier geste, et Brice Samba n’était finalement pas si inquiété que ça. Avec ce score de parité à la pause, les Lensois s’en sortaient cependant bien, puisqu’il y avait tout de même une belle différence au niveau de la production offensive sur la pelouse du Sanchez Pizjuan. Même si les coéquipiers de Kevin Danso étaient loin d’être ridicules. Et en deuxième période, Lens allait hausser son niveau. Au retour des vestiaires, les Lensois donnaient ainsi l’impression d’avoir un petit boost, avec cette occasion de Wahi malgré un angle assez fermé (47e). Ils commençaient même à s’approcher de plus en plus dangereusement de la surface sévillane, alors que Lukebakio voyait sa reprise de volée être contrée et passer assez près de la barre (68e).

L’attaquant arrivé à Séville en toute fin de mercato réalisait une entrée en jeu assez intéressante, et obligeait, dans la foulée, Samba à s’employer (69e). La rencontre entrait ensuite dans une sorte de faux rythme, sans véritable dominateur, et avec assez peu de situations dangereuses d’un côté comme de l’autre, et un jeu régulièrement coupé par des fautes ou des erreurs techniques. Dmitrovic sortait tout de même une parade impériale sur une tête presque à bout portant de Guilavogui (77e). La meilleure occasion lensoise du match. Le portier sévillan récidivait sur Sotoca sur le corner qui a suivi (78e). Le score n’a plus bougé (1-1) malgré un petit temps fort sévillan en fin de partie, et Lens signe, au vu du contexte, une opération assez correcte après avoir été largement au niveau sur cette deuxième période.

- l’homme du match : Wahi (7) : dans un début de rencontre catastrophique de son équipe, l’ancien de Montpellier a été le seul à être remuant et explosif pour gêner Sergio Ramos. Techniquement au dessus, c’est lui qui obtient la faute qui permet l’égalisation de Fulgini (23e). C’est lui qui s’est procuré toutes les occasions lensoises même s’il a toujours pêché dans le dernier geste. Son duel avec Sergio Ramos a été très plaisant à suivre. Remplacé par Morgan Guilavogui à la 70e. L’ancien du PFC avait la balle de but (77e) mais sa tête a été arrêtée.

Séville

- Dmitrovic (4) : celui qui remplace Bounou n’a pas été très adroit sur l’égalisation de Fulgini à la 24e minute de jeu. Ce dernier est venu chercher la lucarne, côté gardien, sur coup franc. Dmitrovic devait faire mieux. Il se rattrape à la 78e sur un arrêt réflexe pour frustrer Guilavogui puis Sotoca.

- Sanchez (5) : pour sés débuts en Ligue des Champions, Sanchez a été neutre, ni bon ni mauvais. Il n’a pas franchement été inquiété par Machado, peu percutant. Quelques centres à se mettre sous la dent, mais le jeu a surtout penché de l’autre côté, vers Pedrosa. Il laisse la légende Jesus Navas le remplacer à la 80e minute.

- Gudelj (6) : solide défensivement, Gudelj a souvent été utile pour couvrir un Sergio Ramos dépassé par la vitesse de Wahi. Le Serbe a coupé un bon nombre de situations lensoises. Averti à la 37e minute, coupable d’un pied haut sur Mendy, il se rattrape dans la foulée grâce à son tacle sur l’ex-buteur du MHSC dans sa propre surface. Il se fait avoir à la 58e sur un crochet réalisé, encore, par Wahi.

- Sergio Ramos (5,5) : à l’aise avec le ballon, l’emblématique défenseur central a été mis à mal par la fougue de Wahi. Pris dans la profondeur à plusieurs reprises, Sergio Ramos a été coupable d’une grosse faute sur ce dernier, qui donnera suite au coup franc pleine lucarne signé Fulgini (1-1). Son leadership a servi les siens et a influencé l’arbitre, mais sa lenteur à permis aux Lensois de se projeter sur le flanc droit. Compliqué. Belle intervention sur Wahi à la 58e pour sauver son équipe. Il est averti d’un carton jaune à la 70e pour l’ensemble de son oeuvre et a cru être le sauveur sur sa tête à la 84e, trop croisée.

- Pedrosa (5) : un bel abattage offensif avec quelques bons ballons distillés, mais défensivement, tout a été plus compliqué. Wahi est venu sur son côté pour amener le danger, pendant que Frankowski et Fulgini combinaient. Il n’a pas renoncé au combat mais a été un peu naïf sur ses anticipations. Meilleur en attaque.

- Sow (5) : plutôt intéressant tout au long de la rencontre, Sow a profité de la présence de Fernando pour gratter le ballon et s’investir dans les 30 derniers mètres adverses. Un volume de jeu important sans être vraiment déterminant non plus. Moins en vue que ses compères dans l’entrejeu, il sort à la 63e pour Soumaré.

- Fernando (6) : à 36 ans, le milieu de terrain a tenu son rang face à Lens. Toujours bien placé, fort dans les duels et disponible pour ses partenaires, Fernando a été précieux, à l’image de son intervention sur Wahi à la 17e minute de jeu. Un apport défensif qui a permis à Sow de monter plus haut sur le terrain.

- Lamela (4) : beaucoup de déchets pour l’ancien meneur de jeu des Spurs. Lamela a manqué de justesse dans le dernier geste et a été court face à Samba avant la pause malgré le bon ballon de Rakitic (43e). Quelques fautes évitables. Un volume de jeu à souligner mais insuffisant offensivement. Lukebakio le remplace à la 63e minute et se met vite en valeur grâce à ses tentatives.

- Rakitic (6) : caviar sur caviar, l’ancien du Barça a laissé parler son pied magique. Sans être hyperactif dans le jeu, les fautes lensoises ont fait briller la qualité de passe du Croate, passeur décisif sur le but d’Ocampos (1-0, 9e) et auteur d’une belle ouverture à la 43e pour Lamela. Serein. Il laisse sa place pour Suso à la 74e.

- Ocampos (6,5) : l’Argentin a été le meilleur élément de son équipe ce soir. Percutant mais intelligent dans ses gestes (34e notamment), il a été récompensé par sa tête lobée sur Samba (1-0, 9e). Il a fait mal à Frankowski même si Gradit a veillé sur lui. Ocampos frôle le doublé à la 31e sur un tacle-tir. Il sera sanctionné d’un carton jaune sur Danso à la 73e. Une deuxième période plus frustrante.

- En-Nesyri (3,5) : inexistant en première période, le Marocain a cadré sa seule tête avant la pause (40e). Peu servi, il a tout de même été actif dans le pressing des siens en mobilisant Danso. Un rendement bien trop faible dans le dernier tiers. En-Nesyri peut et devra largement mieux faire lors des prochaines rencontres. Il sort pour Mariano, l’ancien de l’OL, à la 80e, peu habile avec ses pieds.

Lens

- Samba (6) : l’international français est fautif sur le but de Ocampos (9e) et on s’attendait à une soirée cauchemardesque pour lui. Mais il se rattrape en réalisant une parade exceptionnelle sur l’Argentin qui vaut clairement un but (31e). Par la suite, il a enchainé les parades de manière assez impressionnante. Un match qui devrait lui redonner de la confiance.

- Gradit (6,5) : dans le trio de la défense, c’est celui qui a le plus répondu présent. Dès les premières minutes, quand son équipe coulait, il a été l’un des rares à être au niveau d’un match de Ligue des champions. Solide dans les duels, toujours bien placé pour gérer la profondeur, il a réalisé un match plein.

- Danso (5) : la première en C1 de Kevin Danso a mal commencé puisqu’en quelques minutes, il se faisait mystifier par Ocampos (4e). Heureusement sans conséquence. Il est, à l’image de son équipe finalement, monté en puissance après l’égalisation des siens. Plus concerné, et plus appliqué, il s’est rattrapé.

- Medina (4) : des trois défenseurs centraux du soir, l’Argentin a semblé être le moins dans son match. Nerveux dans ses interventions, il a rapidement écopé d’un carton jaune après une intervention maladroite. Une rencontre compliquée pour lui surtout qu’il n’a spécialement relevé la tête au retour des vestiaires.

- Frankowski (5): l’international polonais était positionné dans un rôle de piston droit ce mercredi soir. Défensivement, il n’a pas été très rassurant au contraire. C’est sur son côté que Séville s’est souvent baladé et a pu déborder. Il n’a pas réussi à couvrir son couloir et heureusement pour lui que Gradit a livré un match XXL derrière pour rattraper ses erreurs de placement. Offensivement, il a semblé plus à l’aise - quand il avait des espaces - en témoigne son offrande pour Guilavogui (77e).

- Abdul Samed (5) : après un début de saison très décevant, le jeune Ghanéen de 23 ans était attendu ce mercredi soir. Comme son équipe, après un premier quart d’heure totalement manqué, il est monté en puissance. Si défensivement et dans son activité, il a été plutôt efficace, avec ballon, il a encore une fois manqué plusieurs passes pour créer des décalages. Dommage.

- Mendy (5) : associé à Abdul Samed, l’ancien de l’OGC Nice a fait beaucoup d’effort ce mercredi soir. Il a été important dans le pressing et dans son positionnement pour boucher complètement l’axe du terrain. Il a semblé souffrir physiquement dans le second acte. Remplacé par Andy Diouf (70e). L’ancien milieu de Rennes a apporté sa touche technique.

- Machado (5,5) : le piston gauche a eu une bonne activité sur son couloir et surtout il a été très appliqué défensivement. Il a réussi à maitriser son adversaire direct tout en apportant lorsque son équipe procédait en contre. Un match sérieux de sa part, surtout techniquement puisqu’il a souvent livré des bons ballons entre les lignes. Remplacé par Haidara à la 85e.

- Sotoca (4) : comme depuis le début de saison, l’attaquant français est en dessous de son niveau habituel. Techniquement, il a semblé très peu à l’aise et n’a pas eu une grosse activité sur le couloir droit. Même défensivement, on l’a senti moins attentif et cela s’est vite payé puisque Séville a exploité son couloir. Un match sans pour lui.

- Fulgini (6,5): son début de match a été décevant, surtout sur le plan technique où il a été dépassé par l’intensité du club espagnol. Mais son sublime coup franc lui a permis de relever la tête. Et quel coup franc ! Par la suite, il a finalement été à l’initiative de toutes les occasions lensoises avec un rôle plus axial. Leader technique de l’équipe, clairement. Remplacé par Thomasson à la 76e.

- Wahi (7) : voir ci-dessus.